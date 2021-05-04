Современную жизнь сложно представить без технологий. Например, забыть дома мобильный телефон означает на время «выпасть» из жизни. Прошлогодние события дали импульс к развитию онлайн-сервисов и систем. Сегодняшняя реальность — это работа на «удаленке» и общение преимущественно в формате онлайн. Представителей государственных структур и бизнеса волнует главный вопрос: как эффективно, грамотно и безопасно наладить работу организации и оптимизировать бизнес-процессы в новых условиях?

Здесь не обойтись без профессиональной помощи специалистов IT-сферы. Надежным партнером локальных и зарубежных компаний является компания Expert Pro — один из ведущих поставщиков профессиональных IT-услуг. Компания предлагает проектирование, построение, модернизацию и оптимизацию IT-инфраструктуры, техническую поддержку 24/7, обследование IT и информационной безопасности, а также внедрение и настройку корпоративных информационных систем под определенные задачи, управляя полным циклом проекта.





Выполнить эти задачи может лишь команда профессионалов, знающая все тонкости IT-индустрии. В Expert Pro работают квалифицированные IT-инженеры, бизнес-консультанты и аналитики, фулстек-разработчики и другие специалисты.

Квалификация и опыт специалистов ежегодно подтверждаются международными сертификатами, в числе которых HPE MASE, Cisco CCIE, VMware VСP, Microsoft MCSE, Oracle ASP, NetApp СDA. Слаженная работа многоплановой команды позволяет компании браться за проекты любой сложности, обеспечивая индивидуальный подход и предоставляя оптимальные решения для бизнеса.

Как проходит работа с заказчиками? На начальном этапе специалисты проводят анализ IT-инфраструктуры и выявляют направления, где они могут быть полезны. Затем определяются задачи и предлагаются индивидуальные решения для каждого клиента. К примеру:

проектирование, построение и оптимизация IT-инфраструктуры и инфраструктуры ЦОД обеспечивает работу организации современными инструментами;

обследование IT и информационной безопасности дает оценку независимых экспертов о состоянии IT предприятия;

техническая поддержка в режиме 24/7 избавляет IT-ресурсы от простоев и оперативно решает инциденты;

система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) повышает эффективность коммуникаций и увеличивает объем продаж;

системы управления IT-процессами (Service Desk) исключают человеческий фактор и ведут учет в режиме реального времени;

система автоматизации бизнес-процессов обеспечивает оперативность и обоснованность в принятии решений.

Предоставляя профессиональные IT-услуги и подходящие решения, Expert Pro зарекомендовал себя в качестве надежного долгосрочного партнера. Клиентами компании являются представители государственного и частного секторов: Администрация президента Республики Узбекистан, ГУП Uzinfocom, МВД РУз, ГУВД Ташкента, InfinBANK, Ravnaq-Bank, Алокабанк, Национальный межбанковский процессинговый центр, Click, Nova Group, Sharq Telekom, Узгашклити, Узбекнефтегаз и другие.





В декабре 2019 года IT-компания прошла сертификацию ISO 9001:2015 на соответствие национальным и международным стандартам. Накопленный опыт и следование выстроенной системе обслуживания клиентов способствуют выполнению работ качественно и точно в срок.

Expert Pro успешно реализовала проекты на 85 площадках. В области техподдержки и сопровождения IT-систем компания зарегистрировала около шести тысяч обращений от клиентов. Из них 98% были выполнены согласно требованиям об уровне обслуживания (SLA). В рамках консалтинговых работ удалось оптимизировать и автоматизировать 23 процесса и 5 каталогов услуг.

Главными составляющими успеха компании являются профессионализм каждого сотрудника и сплоченность команды. Опираясь на свои ценности — новаторство, профессионализм и ответственность — Expert Pro намерен расширять портфель предоставляемых услуг и совершенствовать опыт и знания.

Больше информации об услугах Expert Pro можно получить на сайте.

Телефон: (+998) 78−147−00−37.

E-mail: info@expertpro.uz

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