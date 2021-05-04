Eriell Group продолжает развивать инфраструктуру месторождений в рамках реализации «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017−2021 годы» совместно с АО «Узбекнефтегаз». Так, в промышленную эксплуатацию введены семь новых скважин в Кашкадарьинской и Бухарской областях, а также в Республике Каракалпакстан.

В частности, в Кашкадарьинской области на месторождении «Алан» Мубарекского нефтегазодобывающего управления введена в эксплуатацию скважина № 209, впоследствии присоединенная к существующему газосборному пункту. Выполнено строительство газопровода-шлейфа диаметром 168×6 мм и общей протяженностью 458 м. Дебит скважины составляет 102555 куб. м в сутки.

В Бухарской области на месторождении «Даяхатын» Газлийского нефтегазодобывающего управления в промышленную эксплуатацию введены скважины № 89 и № 90. Дебиты скважин составляют 146742 и 34112 куб. м в сутки. На месторождении построены газопроводы-шлейфы диаметром 108×8 мм и общей протяженностью 1036 м.





Кроме того, введена в эксплуатацию скважина № 54 месторождения «Кульбешкак». На скважине в целях увеличения полученного притока газа дополнительно проведена соляно-кислотная обработка (СКО). В результате интенсификации скважины был получен промышленный приток газа дебитом 233,106 тысячи куб. м в сутки. Выполнено строительство газопровода-шлейфа диаметром 108×8мм и общей протяженностью 1681 м.

В Республике Каракалпакстан на месторождении «Северный Бердах» Устюртского нефтегазодобывающего управления введена в эксплуатацию скважина № 98. На ней было проведено геофизическое исследование 2ННК. По его результатам был определён объект для дальнейшей перфорации интервалов. В результате освоения второго объекта был получен промышленный приток газа. Дебит составил 271677 куб. м в сутки. Построен газопровод-шлейф диаметром 114×6 мм и общей протяженностью 650 м.

На месторождении «Шимолий Бердах» введена в эксплуатацию скважина № 99. Получен промышленный приток газа дебитом 182362 куб. м. Выполнено строительство газопровода-шлейфа диаметром 114×6 мм и общей протяженностью 340 м. Кроме того, введена в эксплуатацию скважина № 86 месторождения «Восточный Бердах». Дебит скважины составляет 56225 куб. м. Выполнено строительство газопровода-шлейфа диаметром 114×6 мм и общей протяженностью 1150 м.

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