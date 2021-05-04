Законодательная палаты Олий Мажлиса 4 мая приняла закон, предусматривающий изменения и дополнения в Избирательный кодекс Узбекистана, и направила на рассмотрение в Сенат.

По словам депутата, члена фракции УзЛиДеП Расула Кушербаева, планируются следующие поправки:

Статьи 14, 20, 22, 101 и 102 — планируется исключить из полномочий вышестоящих избирательных комиссий рассмотрение жалоб на действия и решения нижестоящих избирательных комиссий;

Статья 21 — окружная избирательная комиссия по выборам президента Узбекистана будет образована в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 11−18 (сейчас 6−8) других членов комиссии;

Статья 31 — исключается норма об указании в избирательной бюллетене занимаемой должности (рода занятий) и места работы;

Статья 38 — избиратели, наряду с паспортом, могут подтвердить свою личность с помощью идентификационной карты (ID-карты) при подписи в поддержку политической партии или кандидата на выборах;

Статья 48 — массовые мероприятия, такие как встречи с избирателями, должны проводиться с письменным уведомлением районных (городских) хокимиятов о месте и времени их проведения не менее чем за три дня. При этом разрешение на проведение таких мероприятий не будет требоваться.

Расул Кушербаев отмечает, что законопроект был разработан группой депутатов Законодательной палаты на основе анализа действующего избирательного законодательства по рекомендациям Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

В послании парламенту в конце 2020 года президент Шавкат Мирзиёев заявил, что выборы должны пройти «на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов». При этом он отметил: «Мы продолжим работу по имплементации в национальное законодательство и практику приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей на последних выборах».