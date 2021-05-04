Заместителем хокима Наманганской области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций — начальником Главного управления туризма и спорта региона назначен Ботиржон Кодирхонович Нуриддинов, сообщило УзА.

Ботиржон Нуриддинов (1976 г. р.) — выпускник Наманганского инженерно-педагогического института (1998), Академии государственного управления при президенте (2010) и Азиатско-Тихоокеанского университета в Японии (2016).

С октября 2020 года работал советником хокима Наманганской области по вопросам туризма и спорта.

Должность заместителя хокима Ферганской области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций — начальника Главного управления туризма и спорта занял Хуршиджон Рустамович Ахмедов.

Хуршиджон Ахмедов (1979 г. р.) является выпускником Ташкентского государственного института востоковедения.

С октября прошлого года он также был советником руководителя области по вопросам туризма и спорта.