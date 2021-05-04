Все опасения по поводу подписании Узбекистаном и Россией Программы стратегического партнерства в военной области до 2025 года «абсолютно беспочвенны и не имеют под собой логических обоснований», заявило Министерство обороны Узбекистана. Программа была подписана в рамках визита в Узбекистан 27−28 апреля министра обороны России Сергея Шойгу.

«В основополагающих документах в области обороны, таких как в Конституции Республики Узбекистан (от 1992 года), Концепции внешней политики (от 2012 года), Оборонной доктрине (от 2018 года) имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы», — говорится в заявлении Минобороны.

Пункт 10 Оборонной доктрины Узбекистана гласит: «Политика Республики Узбекистан в области обороны основана на следующих принципах: недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов; неучастие Вооруженных Сил в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом».

«В этой связи муссирование слухов о возможном вводе российских войск в Узбекистан, а также о возможном вмешательстве Узбекистана в военные конфликты России являются безосновательными», — подчеркнули в Минобороны.

«Во-вторых, Узбекистан — суверенное государство, которое определяет свою внутреннюю и внешнюю политику. В статье 17 Конституции Республики Узбекистан приведено, что: „Республика Узбекистан является полноправным субъектом международных отношений“. Поэтому опасения по поводу возможных отрицательных оценок внешней политики Республики Узбекистан со стороны западных стран, недовольство в связи с усилением влияния России на Узбекистан и требования о необходимости усиления сотрудничества с Европейским союзом также необоснованны», — заявили в оборонном ведомстве.

Сотрудничество Узбекистана как с Россией, так и со странами Европы, Центральной и Южной Азии, США «выстраиваются на принципах доверия, равноправия, взаимного уважения и учёта интересов», отмечается в заявлении.

Между оборонными ведомствами Узбекистана и России создана расширенная нормативно-правовая база, которая позволяет вести и активизировать сотрудничество по различным направлениям деятельности вооруженных сил. Основу такого сотрудничества, в первую очередь, составляет Договор о стратегическом партнерстве между странами от 16 июля 2004 года и Договор о союзнических отношениях от 14 ноября 2005 года, говорится в заявлении.

В то же время в Минобороны отметили: «Необходимо открыто и честно признать, что на сегодня Россия остается крупнейшим партнером в области поставок Вооруженным Силам Республики Узбекистан вооружения и военной техники в целях обеспечения мирной жизни населения Узбекистана, а также обеспечения мира и стабильности в регионе».

«Резюме: налаживание тесного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран в данной сфере является логическим продолжением внешней политики Узбекистана, а тенденциозные толки о различных последствиях этого сотрудничества с Российской Федерацией для Республики Узбекистан являются беспочвенными», — заключили в Минобороны.