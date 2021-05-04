Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали трех граждан страны, пытавшихся нелегально вывезти иностранную валюту на сумму более 1 млн долларов в Казахстан, сообщил телеканал «Узбекистан 24» со ссылкой на пресс-службу СГБ.

Сперва были задержаны два машиниста грузового поезда «Узбекистон темир йуллари», следовавшего в Казахстан. В тайниках, устроенных в электровозе, было найдено 971 тысяча долларов, 47,7 тысячи евро и 3,4 млн российских рублей.

В ходе доследственной проверки было установлено, что валюту для вывоза в Казахстан машинистам передал житель Зангиатинского района Ташкентской области, который также задержан в ходе оперативного мероприятия.

Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.