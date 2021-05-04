В Алтыарыкском районе Ферганской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла девятилетняя девочка, сообщила пресс-служба областного УВД.

ДТП случилось 27 апреля примерно в 16:30 на улице Тинчликобод. Водитель автомобиля Damas сбил несовершеннолетнюю Б. М., которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм девочка скончалась в больнице.

По данному факту Следственный отдел при ОВД Алтыарыкского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.