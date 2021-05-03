3 мая заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев привился от коронавируса совместной китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001.

«Самый эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний — это массовая вакцинация населения», — отметил Баходир Юсупалиев.

«Я тоже привился вакциной от коронавируса. Таким образом я могу защитить себя и членов своей семьи», — сказал он.

Замминистра подчеркнул, что вакцинация — единственный способ преодолеть пандемию COVID-19.

Вакцинация населения от коронавируса началась в Узбекистане 1 апреля. На сегодняшний день вакцину получили более 856 тысяч человек.

Число официально подтверждённых случаев COVID-19 в стране по итогам 2 мая превысило 92 тысячи (прирост за день — 363 случая).

На днях вакциной AstraZeneca привился глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде. Эту же вакцину получили другие руководители и сотрудники агентств ООН в Узбекистане.

Мунир Мамедзаде подчёркивал, что вакцинация руководителей — это хороший посыл для граждан, у многих из которых до сих пор есть вопросы по поводу вакцинации.