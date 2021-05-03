В Ташкенте из-за подтверждённых случаев коронавируса на двухнедельный карантин закрылись 35 высших учебных заведений, сообщила представитель столичного управления Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нодира Султонмуродова.

По её словам, на 14 дней также закрыты 15 учреждений среднего специального образования, 132 школы, 22 дошкольных образовательных учреждения, три лечебно-профилактических учреждения и два объекта обслуживания.

Специалист отметила, что ежедневно в Ташкенте проводится до 8000 лабораторных тестов на наличие COVID-19, в 2,5−3,5% случаях вирус подтверждается.

По последним данным Министерства здравоохранения, только за 2 мая коронавирус выявлен у 188 жителей столицы (363 — по всему Узбекистану).

Ранее «Газета.uz» писала о закрытии на карантин школ и детсадов в Ташкентской области и Самарканде.