Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 апреля провёл видеоселекторное совещание по мерам развития местной промышленности в регионах, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства поддержал предложение о специализации 24 районов Каракалпакстана и областей на производстве строительных материалов. Поручено организовать в этих районах новые предприятия, используя существующую сырьевую базу и инфраструктуру крупных заводов. На улучшение инфраструктуры в этих районах решено направить из бюджета дополнительно 400 млрд сумов, ещё 100 млрд сумов будет выделено на геологические изыскания.

В сфере стройматериалов сформировано более 1000 новых проектов на сумму 5 млрд долларов. Намечено создать более 25 тысяч рабочих мест.

Ожидается, что «Узпромстройбанк» для этих проектов откроет кредитную линию на 300 млн долларов, будет оказывать предпринимателям практическую помощь через консалтинговые центры в филиалах банка. Президент дал указание выделить через этот банк дополнительно 200 млн долларов из госбюджета.

Отмечалось, что на проекты по производству новых видов строительной и отделочной продукции будет выдаваться поручительство на сумму до 15 млрд сумов (сейчас — 8 млрд сумов). Кроме того, таким производителям будут возмещены выплаты по кредитам в национальной валюте в части, превышающей 10% ставки Центрального банка, а также 50% ставки по иностранным кредитам.

Производители, работающие в сельских промышленных зонах, а также разработчики месторождений и карьеров смогут рассчитывать на снижение размера земельного налога вплоть до 10 раз.

Председатель Госкомгеологии Бобир Исламов и председатель правления «Узпромстройбанка» Сахи Аннакличев. Фото: пресс-служба президента.

Президент поручил председателю Госкомгеологии Бобиру Исламову до 1 июля выставить на продажу с аукциона 500 месторождений нерудных полезных ископаемых. На их базе будут организованы промышленные предприятия. «Не нужно тянуть. Необходимо скорее приватизировать», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Отмечалось, что эти возможности позволят на 40% увеличить производство строительных материалов, расширить ассортимент продукции и заместить импорт.

Глава государства поручил хокимам проанализировать структуру импорта, поступающего в район или город, и производить эту продукцию в регионе.

К примеру, за последние два года построено около 6000 многоквартирных домов, почти 30% использованных при их строительстве материалов были завезены из-за рубежа. Для каждой из около 100 тысяч квартир, которые запланировано построить в этом году, потребуются электротехника, мебель, кухонные принадлежности и другие товары быта минимум на 20−30 миллионов сумов.

Ответственным лицам поручено увеличить количество проектов локализации востребованных товаров на основе анализа рыночного спроса, рационально разместить такие товары в промышленных зонах в регионах.

Перед агентством «Узстандарт» поставлена задача организовать в 24 специализированных районах современные лаборатории и обучить производителей международным требованиям и стандартам качества.

С 1 июля этого года предприятиям, производящим новые виды строительных материалов, будет возмещаться 50% затрат, связанных с внедрением международных стандартов. Также в 3 раза будет сокращён перечень строительной продукции, подлежащей обязательной сертификации (с 49 до 16).

На совещании обсуждён и вопрос обеспечения местной промышленности квалифицированными кадрами, так как нехватка 10 тысяч инженеров и технологов на местах, а также 40 тысяч специалистов препятствует развитию отрасли, сказал президент.

Министерству высшего и среднего специального образования до 1 сентября поручено разработать вместе с вузами Германии и России программы по пяти направлениям по подготовке инженеров и технологов с учётом потребностей регионов.