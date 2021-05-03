Seoul Mun — современный торгово-досуговый центр, который возводится на территории 40 тысяч кв. м на двух берегах канала Бурджар. Проект откроет сотни вариантов для развития собственного бизнеса, шопинга и досуга в центре столицы. Огромное открытое пространство спланировано таким образом, чтобы у каждого магазина, кафе, ресторана, развлекательной зоны или супермаркета был свой вход, а посетителям было комфортно передвигаться по территории.
Коммерческая недвижимость Seoul Mun — 22 тысячи кв. м реализуемых помещений, расположенных в три уровня на набережной у воды. 274 коммерческих помещения представлены площадью от 15 до 1000 кв. м.
Преимущества проекта привлекли сотни предпринимателей. Они уже инвестировали в локацию, современные решения, высокую ликвидность объекта и новый формат коммерческого пространства. На сегодняшний день ведется активное строительство, а это наиболее выгодный период для вложения средств. Для тех, кто рассматривает возможности для развития бизнеса в Seoul Mun, компания Dream City предоставляет скидки до 27%.
Стоит воспользоваться выгодным предложением и выбрать высоколиквидную коммерческую недвижимость Seoul Mun. Более 78% недвижимости торгово-досугового центра уже продано. Срок действия предложения ограничен.
Более подробную информацию и консультацию можно получить в офисе продаж Dream City Development.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.
Сайт: seoulmun.uz
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