В 2006 году в Ташкенте была зарегистрирована компания со 100-процентным иностранным капиталом ИП ООО Somang Development Korea. Она поделилась информацией и своим мнением о строительстве жилых комплексов в центральной части столицы.

Одним из важных факторов, влияющих на престижность дома, является его месторасположение. Правильно выбранная локация гарантирует транспортную доступность, удобство и комфортность проживания.

Жилой комплекс Seoul Riverside — это настоящая находка для тех, кто дорожит собственным временем, но в то же время ценит тишину и комфорт.





ЖК Seoul Riverside расположен на пересечении улиц Баходира и Бобура в Яккасарайском районе на территории живописной набережной. Жилой массив представляет собой семь многоэтажных жилых комплексов, из которых два уже построены и функционируют. Третий комплекс будет сдан в 2021 году. Весь проект включает в себя также две многоуровневые надземные парковки, охраняемую территорию, детские площадки и спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.

В каждом доме установлены бесшумные высокотехнологичные лифты корейского производства, сенсорные входные двери, система видеонаблюдения. Кроме того, в комплексе имеются домофоны и видеофоны, а лифт можно вызвать прямо из квартиры.





Жилой комплекс Seoul Riverside создан для комфортного проживания в центре столицы. Это означает, что в шаговой доступности расположены необходимые учреждения и заведения: ТРЦ Next, супермаркет korzinka.uz, ледовый каток Ice Rink, парк Magic City. Рядом располагается строящаяся набережная Seoul Mun, которая станет излюбленным центром досуга жителей благодаря прогулочным зонам с ресторанами и бутиками мировых брендов.

Поблизости от жилого комплекса находится многофункциональная арена Humo и другие социальные и культурные объекты. Здесь всегда можно найти вариант для интересного времяпровождения с семьей, друзьями и гостями. А главное, в десяти минутах езды находятся международный аэропорт и вокзал.

При строительстве новых жилых комплексов компания учитывала собственный опыт строительства, полученный при строительстве бизнес-центра Seoul Plaza в центре Ташкента (напротив Вестминстерского Университета). Учитывался и международный опыт, полученный Somang Development Korea при строительстве и реализации объектов недвижимости за рубежом.

Ригельно-колонная основа жилых комплексов, качественная арматура и бетон, применение опалубки корейского производства и сплошное заливание бетона на перекрытиях между этажами без применения пустотных плит создают дополнительную безопасность и сейсмоустойчивость здания.





Положительный опыт в строительстве и применение современных строительных технологий — залог качества и надежности будущего дома.

Оценить важность качества строительных материалов сложно. Но еще сложнее выбрать именно тот жилой комплекс, который будет не только домом на долгие годы, но и выгодным инвестиционным вложением.

В этом случае важно сделать правильный выбор. Многие уже отдали свое предпочтение ЖК Seoul Riverside, став инвесторами.

Адрес офиса: Яккасарайский р-н, ул. Баходира, 2.

Ориентир: ТРЦ Next, хокимият Яккасарайского района.

Телефоны отдела продаж: (+998) 71−230−09−91, (+998) 97−738−57−00.

Сайт: somang.uz

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