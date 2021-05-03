Во вторник, 4 мая, по большей части Узбекистана сохранится сухая погода. Кратковременный дождь и грозы возможны лишь по Самаркандской и Кашкадарьинской областям во второй половине дня. Температура воздуха существенно не изменится, сообщает Узгидромет.

В среду на территорию страны начнётся вторжение влажного и относительно прохладного воздуха с юга Каспия. 5 мая по Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям, 6 мая — по большинству областей, кроме Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской и Навоийской, пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха днём понизится до комфортных значений +23…+28 градусов.

В эти дни местами ветер будет усиливаться до 15−20 м/с, предупреждают синоптики.

В пятницу вероятность дождей с грозами сохранится лишь в Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях. Температура воздуха значительно не изменится и составит ночью +12…+17 градусов, днём — +25…+30 градусов.