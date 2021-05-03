Инвестиционная компания UzAssets объявила о намерении продать 100% Ферганского нефтеперерабатывающего завода (ФНПЗ) «путём открытого процесса продажи».

О показателях ФНПЗ

По данным UzAssets, Ферганский НПЗ — второй по объёмам нефтепереработки нефтеперерабатывающий завод в Узбекистане. Расположен на территории в 478 га, здания занимают 190 тысяч кв. м.

Текущие производственные мощности — 2 миллиона тонн продукта в год, коэффициент утилизации в 2020 году — около 50%.

Завод выпускает 60 видов нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, включая дизельное топливо по стандартам «Евро-4» и «Евро-5» (с 2021 года).

В 2020 году было переработано более 900 тысяч тонн сырой нефти (из них 422 тысяч — толлинг), произведено 822 тысячи тонн нефтепродуктов.

Выручка за 2020 год составила 231 млн долларов, валовая прибыль — 54 млн долларов. Среднегодовая чистая прибыль за последние три года — 19 млн долларов.

Порядка 94% продукции продается на местный рынок, остальное экспортируется. На ФНПЗ работает около 6500 человек.

В UzAssets заявили, что процесс подачи заявок является открытым для всех. Заинтересованные лица могут подать заявку в форме письма английском, русском или узбекском языках до 28 мая.

Предыдущие попытки приватизации

Согласно постановлению президента от 10 апреля 2019 года (всё ещё в силе), индонезийская PT Trans Asia Resources должна была получить 100% принадлежащей «Узнефтмахсулот» доли ФНПЗ с первоначальным выкупным платежом в размере 16 млн долларов. 25 апреля постановлением Кабинета министров (тоже всё ещё в силе) были прописаны условия реализации госдоли, в числе которых привлечение не менее 120 млн долларов для оборотного капитала ФНПЗ. Кроме того, руководители компании Азам и Омон Аслановы из Узбекистана рассказывали о своих планах по модернизации завода и его дальнейшем развитии.

У PT Trans Asia Resources было преимущественное право на покупку до 31 декабря 2019 года, но в итоге сделка не состоялась.

По данным Агентства по управлению госактивами, Ферганский НПЗ было решено передать в доверительное управление СП ООО Jizzakh Petroleum. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum было создано в июне 2017 года «Узбекнефтегазом» и Gas Project Development Central Asia. Согласно проекту, доли участников в уставном фонде были перераспределены с уменьшением доли «Узбекнефтегаза» с 60% до 30% и увеличением доли иностранных учредителей с 40% до 70%.





В июне 2020 года состав учредителей выглядел так: Belvor Holding Limited из Кипра (68%), «Узбекнефтегаз» (30%) и Gas Project Development Central Asia (2%), а сейчас доли между «Узбекнефтегазом» и Belvor Holding Limited распределены по 49%. Руководителем Jizzakh Petroleum является Шокир Файзуллаев, ранее работавший председателем «Узбекнефтегаза» и замминистра экономики.

Тогда же сообщалось, что на Ферганском НПЗ проведут модернизацию за 300 млн долларов. Jizzakh Petroleum планировал запустить на его базе с середины 2023 года производство бензина АИ-92 и дизельного топлива «Евро-5».