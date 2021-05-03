Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров заявил, что поднятие флага СССР на концерте «Песни Победы», прошедшем в Ташкенте 1 мая, — это оскорбление и провокация.

«„Миллий тикланиш“ решительно осуждает умышленную провокацию, устроенную на днях во время благотворительной концертной программы», — написал он в своём Telegram-канале.

«Мы не против искусства, мы против превращения искусства в политическое оружие. Мы считаем оскорбительным для узбекского народа поднятие в самом центре столицы флага советского государства-оккупанта, который пропитан кровью представителей прогрессивной узбекской интеллигенции и наших светлых предков», — отметил депутат.

Партия призвала Генеральную прокуратуру Узбекистана «дать соответствующую оценку этой провокации».

1 мая российские коллективы «Хор Турецкого» и SOPRANO представили перед Дворцом «Дружбы народов» проект «Песни Победы». На концерте прозвучали композиции военной тематики: от «Катюши» и «Смуглянки» до «Бухенвальдского набата» и авторского трека «Что ты знаешь о войне».