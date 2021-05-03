Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров заявил, что поднятие флага СССР на концерте «Песни Победы», прошедшем в Ташкенте 1 мая, — это оскорбление и провокация.
«„Миллий тикланиш“ решительно осуждает умышленную провокацию, устроенную на днях во время благотворительной концертной программы», — написал он в своём Telegram-канале.
«Мы не против искусства, мы против превращения искусства в политическое оружие. Мы считаем оскорбительным для узбекского народа поднятие в самом центре столицы флага советского государства-оккупанта, который пропитан кровью представителей прогрессивной узбекской интеллигенции и наших светлых предков», — отметил депутат.
Партия призвала Генеральную прокуратуру Узбекистана «дать соответствующую оценку этой провокации».
1 мая российские коллективы «Хор Турецкого» и SOPRANO представили перед Дворцом «Дружбы народов» проект «Песни Победы». На концерте прозвучали композиции военной тематики: от «Катюши» и «Смуглянки» до «Бухенвальдского набата» и авторского трека «Что ты знаешь о войне».
Iskandar Mirabdullayev
да это провокация советских империалистов. подразумевает посягательство на суверенитет РУз. должно быть наказуемо.
DM
Возможно депутат ошибается, и у нас не Украина, и нет закона о декоммунизации. Возможно его высказывания нужно проверять прокуратуре на предмет провокаций и межнациональной розни.
Vladimir Lee
Сразу видно, кто больше всех пострадал при советской власти. Либеральная паранойя.
Лара Фаргулина
Ну так пусть Алишер Кадыров вернёт “оккупантам“ дороги, электростанции, каналы, университеты, школы, больницы, заводы, целые города, которые они построили. А то как-то нехорошо получается — “оккупанты“ плохие, но созданным ими я пользоваться буду.
Begisheva Oksana
Здравствуйте! Уважаемый, Алишер Кадиров, Ваше заявление отвергает понятие узбекского патриотизма. Вы не верите в наш народ? Позвольте напомнить, что победу одержал СССР с нашей Родиной в составе и отвергать это не имеет смысла. Поднятие флага знаменует дружбу народов СССР!
Шерзод
Историю не изменишь как бы не было если не было Советского союза то не вы не я и вся 15 государств советского союза не было в живых против фашистских захватчиков не одна страна не смогла бы их остановить и поднятие флага советского союза ко дню и песню победы это нормально так как тогда Узбекистан был составе Советского союза
Борзунов Алексей
А прокуратура не хочет занять этим “избранником“ народа? В последнее время все его высказывания — это накал общественного мнения и “расшатывание лодки“.
Вазген Ксеракопян
Истинный Народ Узбекистана требует от Генпрокуратуры проверить и расследовать все последние заявления Кодирова. На факт провоцирования межнациональных распрей и расскачивания стабильной гражданской обстановки в стране!
Aleksandr Pakaliev
А зачем вообще разрешили? Не понимают что это пропаганда со стороны Кремля?
На Западе я не видел, что надевали военную форму и пели песни времен войны.
Шерзод
Вы бы тоже подняли бы флаг узбекского ССР и все или вообще отмените и сместите все как будто не было войны
Муавоо Муавоон
на концерт пришло больше людей чем проголосовало за партию, обидно наверное..
а если серьезно, может г. Кадыров вспомнит под каким знаменем воевали его деды и сам перестанет провоцировать?
Vlada Zamata
Под этим флагом деды шли защищать будущее подобных кадыровых. Научитесь уважать историю. Научитесь уважать себя.