Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 апреля на совещании по вопросам развития промышленности в регионах высказался о проблемах и коррупции в банковской сфере.

«Газета.uz» писала, что один из сотрудников Узпромстройбанка был заключён под стражу по обвинению в хищении крупной суммы. Глава государства предложил руководителям каждого банка принять участие в судебном процессе, «чтобы они видели, в чём обвиняется, пусть представят своих детей перед глазами».

«В мире очень сложная ситуация с экономикой. Всем непросто. У нас свой единственный путь. Есть все возможности, чтобы честно дать народу деньги, заработанные трудом и потом, и достичь результатов», — заявил он.

По словам президента, хокимы также будут ответственны за развитие местной промышленности — сфере, где «очень много рабочих мест, выгода и удовлетворение потребностей людей».

«Раз в неделю хокимы областей будут лично разговаривать с руководителями банков и налоговых органов. Вы должны дать оценку [руководителю] банка и налоговику каждого района, смотря им в глаза, независимо от того, кем они являются. Налоги и банки — это большое препятствие нашей экономики. Все должны сделать выводы. Народ сможет прокормить нас, но для начала нужно помочь народу встать на ноги», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент предупредил: «Если не искореним коррупцию на корню, реформы не осуществятся».

«Сколько мы выделяем денег с точки зрения экономики, чтобы у банков был капитал?! Смогли бы банки удержаться до сегодняшнего времени? Они были бы банкротами. Желающих из-за рубежа купить наши банки много, но я не разрешаю это делать. Говорю, чтобы мы научились сами обслуживать наш народ. Говорю, чтобы эти налоги остались у нас. Говорю, чтобы наши соотечественники научились этому», — отметил он.

В конце марта «Газета.uz» сообщала, что венгерский ОТP Bank принимает участие в приватизации «Ипотека-банка» в Узбекистане.