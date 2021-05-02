Хранители трамвая

Он рассказывает, что женщины работали ничуть не хуже мужчин, были первоклассными водителями и умели сцеплять вагоны.



«Некоторые четко ездят. Каскадёры. Шумахерами называем их. Оценка – 5! В России на автобусах женщины работают. А здесь нет. В 8-м автопарке директор говорил: “Если есть женщина-водитель шустрая, приводи, я возьму на учёбу”. Он хотел поднять имидж работы и парка, чтобы написали в новостях. Я к одной из наших пошел, она работает кондуктором на 24-м маршруте, а раньше была машинистом. Она сказала, что желания у нее уже нет. Когда они умоляли, их не взяли».



После закрытия трамвая у Зухры Шатурсуновой не было ни одного дня прогула. По её словам, она сразу вышла на работу кондуктором 67-го автобусного маршрута. Её супругу пришлось учиться на водителя, потому что требуемой для водителя автобуса категории прав D у него не было. Его трёхмесячную учёбу оплатил автобусный парк, а после стажировки он начал водить автобус самостоятельно.



Абдимурату Шатурсунову дали новый автобус малой вместимости Isuzu. Он самостоятельно пригнал его из Самарканда. В ту поездку он даже покатался на недавнозапущенном самаркандском трамвае и напросился в депо, где увидел свой вагон №3202, не вышедший в тот день на линию. От этого вагона у Шатурсунова остались запасные ключи, но в ту поездку он не взял их с собой, так как не знал, что встретит свой трамвай. Когда-то на этой связке запасных ключей был брелок с номером легендарного маршрута №13.