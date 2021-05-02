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Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Хранители трамвая
Ровно пять лет назад ташкентцев лишили трамвая – части 115-летней истории города. Трамвай переехал в Самарканд, но его хранители остались в столице. Абдимурат Шатурсунов отдал легкорельсовому транспорту 30 лет жизни. В вагоне он встретил свою супругу, отмечал рождение ребенка и хотел выйти на пенсию под стук его колес. Но колеса затихли раньше. Каким Шатурсунов помнит ташкентский трамвай и почему продолжает служить общественному транспорту — в репортаже Сабины Бакаевой.
Дом-музей
Стены квартиры семьи Шатурсуновых обклеены календарями и плакатами с фотографиями трамваев. На них Абдимурат Шатурсунов сидит в кабине водителя вагонов, которыми он управлял, а его супруга Зухра стоит в центре салона с рулоном проездных билетов, намотанных на палец. Раньше плакаты висели в трамваях Абдимурата, а теперь они украшают стены дома «вместо ковра».

Календари Шатурсуновым каждый год дарит друг семьи и большой фанат трамвая Сергей Кивенко. Они познакомились благодаря тому, что в Ташкенте некогда был рельсовый транспорт.
Абдимурат Шатурсунов попал в трамвай в 1986 году. После армии он месяц стажировался в милиции, но, по его словам, ему там не понравилось. В вагоне трамвая он увидел объявление о наборе водителей и прошёл пятимесячные курсы вождения. А после месячной стажировки получил свой первый вагон №3166, закрепленный за 21-м маршрутом.

«Через полгода меня перевели на спаренный трамвай, – вспоминает он. – Хотя по закону водители получали право управлять двумя вагонами после трёх лет стажа. Я напомнил об этом замдиректора парка, когда он сказал, что через месяц я начну водить спаренные вагоны. А он ответил: “Тебе стаж не нужен”».
Молодой Абдимурат Шатурсунов в вагоне трамвая
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Машинисты трамвая получали классную квалификацию за свои навыки и заслуги на работе. Сам Шатурсунов получил 3-й класс с самостоятельным выходом на работу. Когда ему доверили спаренный трамвай, его повысили до 2-го класса.

«1-й класс я получил за хорошую работы. За то, что не опаздывал, не попадал в аварии, всегда был в форме», – перечисляет он.
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Форма хранится в доме Шатурсуновых по сей день. Зухра Шатурсунова отмечает, что на праздники муж всегда надевал белую рубашку с белыми погонами и галстук.
«Гаишники мне честь отдавали, потому что у меня одна звезда на погонах была», – улыбается Абдимурат Шатурсунов и добавляет, что он считался майором.
Судьба на рельсах
В 1995 году Зухра приехала в Ташкент из Шымкента. Её брат подрабатывал кондуктором в смену Абдимурата Шатурсунова и хотел помочь сестре устроиться на работу секретарём. Но однажды они сели в переполненный трамвай. Вагоном управлял Абдимурат. Он пустил женщину в кабину машиниста, чтобы она не толкалась в салоне. Они разговорились и через день встречались на этом маршруте, а через полгода – поженились.

Месяц спустя после свадьбы молодожены начали работать вместе. Он водил трамвай, она – обилечивала пассажиров.

«Вставали в 4 утра, в 5 уже были на работе. Первыми выезжали, последними заезжали», – вспоминает Зухра Шатурсунова.

Её супруг добавляет, что было время, когда самый первый рейс выезжал в 4:37 утра. Работать заканчивали к полуночи, к часу возвращались домой.
Вскоре у пары родилась дочь. Воспитывать ребёнка помогали родственники. Когда в 2002 году у Шатурсуновых родился первый сын, Зухра выходила из трамвая на остановке НИИ акушерства и гинекологии и бежала домой кормить ребёнка. К тому времени, когда супруг, развернувшись на конечной станции «ТТЗ» 13-го маршрута, возвращался к институту, Зухра уже ждала его, и они продолжали работать.

В 2008 году в семье появился четвёртый ребёнок. Абдимурат Шатурсунов вспоминает, что директор трамвайного депо отправил к роддому №6 праздничный трамвай. Его украсили лентами и шарами, в вагоне играла музыка. Семья приехала домой на транспорте, благодаря которому она возникла и которому она посвятила жизнь.
Сын Шатурсуновых в кабине водителя
Фото: Сергей Кивенко
В первом браке, еще до встречи с Зухрой, у Абдимурата Шатурсунова родились трое детей. По его словам, старший сын, смотря на отца, тоже хотел водить трамвай. В конце 90-х он под свою ответственность устроил сына кондуктором своей смены. Ведь когда в салоне всегда работает «свой человек, есть уверенность».

«До 18 лет сын работал кондуктором. А потом выучился на водителя и стал моим сменщиком. О нас даже в газете написали: отец и сын работают в трамвае», – с гордостью говорит Абдимурат Шатурсунов.
Заметка в газете о сыне Абдимурата Шатурсунова, машинисте трамвая и его сменщике.
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Он продолжает, что задолго до ликвидации легкорельсового транспорта в Ташкенте коллеги из России пригласили наших водителей для трудоустройства в Казани. Сын отправился в столицу Татарстана со 100 долларами в кармане. Новобранцам помогли пройти медкомиссию, компенсировали все расходы и дали общежитие.
«Мой сын пять лет водил казанский трамвай. Его жена была здесь, а он приезжал только раз в год. Поэтому он вернулся, и сейчас работает таксистом. Но и он водил бы трамвай, если бы его не закрыли».
Закулисье
В кулуарах трамвайного депо до самого закрытия этого вида транспорта цвела невидимая пассажирам жизнь. Абдимурат Шатурсунов рассказывает, что водители и кондукторы общественного транспорта даже узбекский паспорт получали на работе.

«К нам в депо приехал паспортный стол, потому что без паспорта нам путёвку не давали. Новые паспорта мы получали прямо на работе. Днём заниматься этим было некогда, ведь мы – общественный транспорт».

Многие его коллеги отмечают, что коллектив «трамвайщиков» был дружнее коллег в автобусах. Вместе праздновали Навруз, собирали деньги к 8 Марта или к свадьбе коллег. Наведывались к ним в санаторий или в больницу.
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
«Не потому, что некому их было посетить. Просто если коллектив придёт, человеку приятно будет. Как маршрутный бригадир я должен был это делать», – говорит Шатурсунов о временах, когда он возглавлял маршрут №13.

Зухра тут же подхватывает, что тогда коллеги шутили: теперь жена будет бригадиром кондукторов.

«Как бригадир маршрута я получил почетную грамоту и деньги в конверте, – рассказывает Абдимурат Шатурсунов. – Я ни копейки не потратил, всему маршруту раздал. Я бы не был бригадиром без коллег».
Фото: Сергей Кивенко
Каждый Новый год водителям и кондукторам выдавали костюмы Деда мороза и Снегурочки, вспоминают супруги. Они покупали конфеты и раздавали их детям, «а то как это Дед мороз и Снегурка без подарков?». Праздничную форму носили пять дней, трамвай украшали лампочками, шарами и гирляндами. В вагоне Шатурсуновых даже стояла новогодняя ёлка. С закрытием ташкентского трамвая она переехала к ним домой вместе с плакатами и календарями.
Фото: Сергей Кивенко
Расцвет трамвая
Трамвай времён заката Советского Союза был самым надёжным видом общественного транспорта. Он выезжал на линию раньше автобусов и работал после их возвращения в парк.

Абдимурат Шатурсунов застал даже обслуживание заводов. После длинного рабочего дня он разворачивался на трамвайном кольце у ЦУМа и ехал на электротехнический завод «Фотон» забирать вторую смену рабочих. Оттуда – за сотрудниками завода «Ташсельмаш», а затем на Ташкентский тракторный завод.
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Такие рейсы назывались контрольными. После смены один вагон от каждого маршрута отправлялся за рабочими производств, которые в те времена работали в три смены. На эти рейсы ставили самых надежных водителей. Абдимурат Шатурсунов дежурил по несколько месяцев подряд.

До развала Союза условия работы для сотрудников общественного транспорта были более человечными. Водители и кондукторы работали посменно. Три дня в неделю в утреннюю смену, затем один выходной и три рабочих дня в вечернюю смену. Такой порядок остался, например, в России.
«Потому что так положено. Мы несём ответственность за жизнь пассажиров. Каждый пассажир должен вернуться домой. И каждый водитель – тоже. Если бы нам снова сделали смены, было бы хорошо», – заключает Абдимурат Шатурсунов.
С обретением независимости трамвай ещё довольно долго дышал полной грудью и даже продолжал развиваться. Команда телеграм-канала «Ко дну» рассказала «Газете.uz», что трамвайная сеть Ташкента охватывала почти весь город и входила в пятёрку крупнейших на постсоветском пространстве, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Киеву.
Nрамвай по маршруту №13 спускается под мост у старого ТашМИ, август 2011 года
Фото: Телеграм-канал «Ко дну»
Трамвай по 13 маршруту на улице Сайхун, 27 октября 2012 года
Фото: Телеграм-канал «Ко дну»
Трамвай 3109 по маршруту №13 поднимается на трамвайный мост перед Рисовым базаром, апрель 2014 года
Фото: Телеграм-канал «Ко дну»
Трамвай 3110 по №13 маршруту подъезжает к путепроводу у старого ТашМИ, 6 ноября 2014 года
Фото: Телеграм-канал «Ко дну»
Из крупных массивов, где отсутствовало трамвайное движение, были лишь Тузель и Сергели. Для последнего трамвай мог бы быть менее дорогостоящим спасением и более масштабным по охвату района транспортом, чем сегодняшнее надземное метро.

В 1990-е годы ни один город бывшего Советского Союза не мог похвастаться таким масштабным и современным обновлением подвижного состава. С 1993 по 1998 год Ташкент приобрёл 142 новых вагона, из которых 90 были чешского производства. К концу тысячелетия трамвайный парк столицы был обновлён почти на 30%.
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Абдимурат Шатурсунов рассказывает, что в 1990-е по Ташкенту ещё ездили спаренные вагоны. В них успела поработать даже его супруга. Рассчитывая пассажиров, она бегала из одного вагона в другой. Хотя в советское время на каждый вагон приходилось по одному кондуктору, а кабина машиниста была закрытой, и водитель никак не пересекался с расчетом пассажиров.

На начало 2000-х Ташкент насчитывал порядка 520 вагонов. Из них около 350 были ходовыми. В 1999 году столица подписала контракт на поставку еще 100 чешских вагонов «Татра Т6». Но он не был реализован и это стало началом конца ташкентского легкорельсового транспорта.
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Конец эпохи
C 2000-го года Узбекистан резко изменил курс с развития электротранспорта. Не запускаются новые и почти готовые к открытию троллейбусные системы в Карши и Навои, отменяются закупки троллейбусов, останавливается строительство троллейбусного завода в Сергелийском районе Ташкента.

В 2001 году в городе закрывается трамвайное депо №1 и троллейбусное депо №1. Начинается эпоха ликвидации трамвая в центре. Перестают идти разговоры о строительстве новых линий, не закупаются новые вагоны, резко сокращается финансирование ремонта, начинаются массовые списания вагонов, а вскоре закрывается и завод по ремонту трамваев.

В первую пятилетку 2000-х из-за резкого сокращения финансирования закрываются многие маршруты. Причиной тому стали нерентабельность и нехватка вагонов, которые ранее были списаны.

Второе дыхание трамваю придает закупка 30 российских вагонов «КТМ-19» в 2007 году и планы по открытию новых маршрутов и реконсервации юнусабадского направления. Однако уже весной 2008 ликвидируется небольшой участок трамвайной линии у Паркентского базара. Это фактически отрезает целый «куст» очень популярной ветки на «Рохат» и линии к станции метро «Чкалова». Сейчас на их месте находится кольцевая линия метро.
Недействующая на момент съёмки линия трамвайного маршрута №6 по Ахангаранскому шоссе и надземное метро прямо над путями.
Зимой 2011 года происходит массовая ликвидация линий в центре города. Трамвайное движение фактически остаётся лишь на окраинах. В городе действуют всего семь маршрутов.

В это же время проводится контракт на закупку 20 современных низкопольных трамваев Vario LF. Одним из первых новый вагон №3202 получает Абдимурат Шатурсунов.

Но о развитии трамвая речи уже не идет. Списывается часть вагонов «Татра», медленно устаревают остальные. Летом 2015 года закрывается трамвайное депо №3 и линия легендарного маршрута №13 от Северного вокзала до ТТЗ.
Заметка в газете о машинистах, получивших первые вагоны чешских Vario LF. Один из них – Шатурсунов.
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Последний поклон
Уходит последний по-настоящему маршрут города. Абдимурат Шатурсунов проработал на нем дольше всего. Он вспоминает, как в день ликвидации части 13-го маршрута заваривали рельсы в сторону ТТЗ.

Зухра Шатурсунова говорит, что пассажиры провожали маршрут со слезами на глазах. Люди выходили из своих домов на конечной остановке «ТТЗ» и плакали.
«Даже помню, в последний день работы женщина лет 70 вышла из второй двери, подошла к передней и три раза поклонилась нам. Три раза».
«На нашем 13-м маршруте было 24 вагона, – рассказывает Абдимурат Шатурсунов. – Мы ездили с интервалом в 7-8 минут, сдавали 11 миллионов сумов в сутки – больше всех остальных маршрутов».
Вагон Абдимурата Шатурсунова на трамвайном кольце ТТЗ в последний день перед сокращением маршрута.
Фото: Телеграм-канал «Ко дну»
У семьи было много воспоминаний, связанных с этим маршрутом и трамвайным парком. До 2008 года Шатурсуновы жили напротив депо. Сюда пустой и по-праздничному украшенный трамвай привёз супругов с их новорождённым сыном. Механики бегали к ним домой через дорогу, чтобы вызвать Абдимурата на собеседование кандидатов. Без рекомендации опытного машиниста устроиться на работу водителем трамвая было невозможно.

К 2015 году семья Шатурсуновых уже семь лет живёт в Чирчике. Раньше им приходилось добираться до родного 3-го трамвайного депо. С его закрытием подвижной состав переезжает в парк №2 в Чиланзарском районе. Теперь они вынуждены вставать в 3 утра и добираться в новый парк. Это 55 км пути в одну сторону.

«Мы приехали в парк за своими вещами. Там был мой диктофон, на который я записывал объявление остановок, просьбы к пассажирам уступать места, быть осторожными», – рассказывает Абдимурат Шатурсунов.
За несколько дней до полного закрытия маршрутов №9 и 13.
Фото: Сергей Кивенко
Зухра добавляет, что муж также записывал поздравления с праздниками: с Новым годом, 8 марта, Пасхой, хаитом и другими.

Весной 2016 года на пресс-конференции с участием хокима города Рахмонбека Усманова анонсируется полное закрытие ташкентского трамвая. Такое решение принято «в связи с постоянным увеличением количества автомобильного транспорта, недостаточной протяженностью уличной сети и неэффективной работой трамвайных маршрутов. На прощание с трамваем город получил месяц».
«Когда мы узнали о ликвидации трамвая, вообще плохо было. Мы даже плакали», – говорит Абдимурат Шатурсунов.
По его словам, в последние дни работы трамвая горожане заходили просто покататься.

«Некоторые сажали своих детей в трамвай, а сами сопровождали вагон на машине. Иначе как докажешь детям, что в Ташкенте был трамвай, когда его уже закроют?».
Не демонтированные трамвайные пути в Старом городе, апрель 2021 года
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Не демонтированные трамвайные пути на улице Самарканд дарвоза, апрель 2021 года
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
«Закрытие трамвая стало для нас неожиданностью, — рассказывает он. — Несмотря на то, что о его ликвидации объявили в конце марта, мы не знали, когда наступит по-настоящему последний день. Последних дней было несколько, но конкретной даты никто не знал. Никто нам не сказал: “Завтра не приходи, мы закрываемся”».

Абдимурат Шатурсунов в последний раз водил трамвай 23 апреля 2016 года. Это был маршрут №8, родной 13-й был ликвидирован за два дня до этого. Вагон №3202 сломался. Абдимурат Шатурсунов снял все свои плакаты и календари и отправился в новую эпоху, где ташкентского трамвая уже не было.
Последние «трамвайщики» на фоне вагона, только что закрывшего историю ташкентского трамвая
Фото: Сергей Кивенко
Эра шин и асфальта
«После закрытия министр собрал всех “трамвайщиков” и сказал, что мы без работы не останемся, что в первую очередь нас будут брать везде, – рассказывает Абдимурат Шатурсунов. – Он сказал, что нам дадут новые автобусы и выплатят увольнительные. Их мы получили через 8 месяцев, когда продали территорию 3-го парка».

«Вы не обижайтесь, это от нас не зависит, – вспоминает он слова министра. – Спасибо. Мы знаем, сколько лет вы работали. Мы вас без ничего не оставим никогда. На работу вас везде примут без разговоров. Везде вам зеленый свет. Кто куда хочет. Если кому-то 2-й парк ближе, во 2-й парк вас возьмут. Кому как удобно. Каждый водитель пойдет водителем, кондуктор – кондуктором, диспетчер – диспетчером».

Но женщин, которые работали водителями трамвая, к рулю автобуса не допустили. Абдимурат Шатурсунов считает, что это было зря. На трамвайном маршруте №13, по его словам, работали около 20 женщин-водителей, в том числе и его сменщица Наргиза опа, которая со временем заочно получила образование в сфере транспорта, а затем возглавила трамвайное депо.
Вагон 2006 с женским экипажем был последним на линии.
Фото: «Газета.uz»
Он рассказывает, что женщины работали ничуть не хуже мужчин, были первоклассными водителями и умели сцеплять вагоны.

«Некоторые четко ездят. Каскадёры. Шумахерами называем их. Оценка – 5! В России на автобусах женщины работают. А здесь нет. В 8-м автопарке директор говорил: “Если есть женщина-водитель шустрая, приводи, я возьму на учёбу”. Он хотел поднять имидж работы и парка, чтобы написали в новостях. Я к одной из наших пошел, она работает кондуктором на 24-м маршруте, а раньше была машинистом. Она сказала, что желания у нее уже нет. Когда они умоляли, их не взяли».

После закрытия трамвая у Зухры Шатурсуновой не было ни одного дня прогула. По её словам, она сразу вышла на работу кондуктором 67-го автобусного маршрута. Её супругу пришлось учиться на водителя, потому что требуемой для водителя автобуса категории прав D у него не было. Его трёхмесячную учёбу оплатил автобусный парк, а после стажировки он начал водить автобус самостоятельно.

Абдимурату Шатурсунову дали новый автобус малой вместимости Isuzu. Он самостоятельно пригнал его из Самарканда. В ту поездку он даже покатался на недавнозапущенном самаркандском трамвае и напросился в депо, где увидел свой вагон №3202, не вышедший в тот день на линию. От этого вагона у Шатурсунова остались запасные ключи, но в ту поездку он не взял их с собой, так как не знал, что встретит свой трамвай. Когда-то на этой связке запасных ключей был брелок с номером легендарного маршрута №13.
За четыре года работы на автобусе Шатурсуновы только недавно вновь стали ездить вместе. После того, как автобусный маршрут №67 перевели на малогабаритные автобусы, в которых не предусматривается кондуктор, супруги работали порознь. Недавно маршрут вернули на «Мерседесы».

По словам Шатурсуновых, работа в автобусе не особо отличается от трамвая. Тот же план, примерно такой же график. Но сейчас приходится стоять в пробках, нервничать из-за водителей, паркующихся на автобусных остановках, и самостоятельно составлять маршрут, если где-то перекрывают дорогу.

В «Ко дну» рассказали, что город всегда знает, какие дороги планируется перекрыть к мероприятиям, но парки никогда не составляют схемы объезда общественного транспорта. Водители вынуждены договариваться между собой. Из-за этого начинается бардак. Пассажиры тоже теряются. Если остановка попала в зону изоляции, они не знают, куда идти, где и сколько ждать свой автобус.
Последние дни работы ташкентского трамвая
Фото: «Газета.uz»
Фото: «Газета.uz»
Фото: «Газета.uz»
А трамвай был транспортом, не знающим пробок и гололедицы, перечисляет Абдимурат Шатурсунов. Ему дорогу не перекроешь. Кроме того, в депо их всегда предупреждали о мероприятиях и просили быть осторожными.

«Зимой в салоне всегда печка работала. Люди любили трамвай. Пассажиры метро ждали нас. Автобусы столько не работали. Они рано заезжали в гараж».

Сейчас водители очень ждут отмены плана по выручке. Причём, отказываться от него нужно совсем, а не передавать его кондукторам, как это было сделано после карантина. Ведь многие водители и кондукторы едят из одной тарелки.
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«С карантина мы вышли без плана, – говорит Шатурсунов. – Об этом везде сказали. Но через 10-15 дней план нам вернули. Потому что водителям “Исузу” и LE-60 кондуктор не полагается. Пассажиры до сих пор не знают. Говорят: “С вас же план убрали”».
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Хранители трамвая
С 2018 года трамвайные календари, которые Сергей дарил семье Шатурсуновых, сменились на автобусные. К печальному событию он также подарил альбом с фотографиями супругов на работе в трамвае. Здесь есть фотографии украшенного к Новому году вагона, Абдимурата и его детей в кабине водителя, воспоминание о заграничных любителях трамвая, которые приезжали в Ташкент посмотреть на трамвай. Шатурсунов отмечает, что они посетили «почти все страны», где есть легкорельсовый городской транспорт.
На одном из изображений Шатурсунов стоит в конном трамвае, которому в 2002 году исполнилось 100 лет. Как сообщили «Газете.uz» оператор общественного транспорта столицы компания «Тошшахартрансхизмат», сейчас конный вагон стоит в Самарканде.

Туда же в 2017 году должны были отправить 14 вагонов «КТМ-19», купленных в 2007 году, и один музейный трамвай рижского производства «РВЗ-6». Но пока они стоят на задворках 12-го автобусного парка на массиве «Спутник» в Сергелийском районе Ташкента.
Вспоминая свою поездку на самаркандском трамвае, Абдимурат Шатурсунов отмечает плохое состояние путей. По его словам, рельсы уложены так, что вагоны гремят на каждом повороте. А ещё ташкентский трамвай был чище и ухоженнее самаркандского.

«Я спросил водителя, когда они мыли его в последний раз. Они говорят, что у них условий нет. У них даже ямы для ремонта нет. В Ташкенте вагоны каждое утро и каждый вечер через яму проезжали. Такой маленький техосмотр делали», – рассказывает он.
Говорят, что самаркандский трамвай иногда сходит с рельс, потому что «быстро-быстро линию строили». Инциденты случались и в столице, но скорее, по причине невнимательности водителя.

В 2006 году на остановке НИИ акушерства и гинекологии произошло трагическое ДТП с участием трамвая. Водитель вагона №3007 не увидел переведённую стрелку и на большой скорости пролетел поворот. Погибло несколько человек.

В 1990-е годы Шатурсунову чудом удалось избежать ДТП. Новая «Татра», полученная им три месяца назад, ехала от училища имени Успенского к заводу «Ташсельмаш». Он высадил на остановке ТашМИ пассажиров и заметил, что со стороны завода по его колее летит трамвай без водителя. Шатурсунов попросил кондуктора смотреть в лобовое окно, а сам стал протискиваться через весь вагон к задней площадке, где на «Татрах» был установлен пульт управления вагоном всего с одной передачей. Водитель, стоя в конце салона, мог управлять трамваем и ехать назад.

«Трамвай со стороны Ташсельмаша меня догонял, но там подъём был, – рассказывает Абдимурат Шатурсунов. – Я доехал до “Успенки”. А тот вагон поехал вперёд, вниз по накатанной. Водитель этого трамвая уже прибежал к кольцу напротив ТашМИ и перевёл стрелку на кольцо, а я поехал прямо к “Ташсельмашу”».
«Ничего не случилось ни с пассажирами, ни с трамваем. Все пассажиры, которые были впереди и видели это, обнимали меня. Я заплакал. Я потом спать не мог. Я всех пассажиров спас. Они бы сильно пострадали. У меня вагон битком был. Такой аварии, наверное, никогда не было. Это было страшно. Я о себе не думал. Только о пассажирах. У каждого дома ребёнок есть, всех дома ждут. Мы же отвечаем за их безопасность».
За 30 лет службы ташкентскому трамваю Абдимурат Шатурсунов был награждён медалью «Мохир хайдовчи», дослужился до ветерана труда и получил не одну грамоту.

Несмотря на то, что легкорельсового транспорта в столице нет уже пять лет, «трамвайщики» продолжают общаться по старой дружбе. По словам Шатурсуновых, они собираются с коллегами по трамвайному цеху по праздникам. Когда семья выдавала замуж одну из дочерей, «все “трамвайщики” на свадьбу пришли и танцевали».
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Абдимурат Шатурсунов рассказывает, что в депо была своя традиция проводов коллег на пенсию. На пенсионеров надевали чапан и дарили конверт с деньгами. Шатурсунова не раз звали работать в Россию, но он мечтал выйти на пенсию из родного трамвайного депо в Ташкенте. Правда, в год ликвидации до 60-летия ему оставалось ещё два года. А в автобусном парке таких традиций нет, хотя автобус тоже очень важен для жизни города. Люди это особенно поняли после карантина, говорили, как трудно и плохо было без него, и смотрели на водителей так, «будто увидели Бога».

Абдимурат Шатурсунов посвятил общественному транспорту Ташкента 35 лет своей жизни. Я спрашиваю его, неужели он никогда не хотел сменить род деятельности. Он подбирает слова.
«Когда мы жили напротив депо, около “гинекологии”, мне было хорошо со звуком трамвая. Трамвай… Без трамвая не могу. Я родился что ли его водить».
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Текст подготовила Сабина Бакаева
Авторы фотографий: Евгений Сорочин, Сабина Бакаева / «Газета.uz», Телеграм-канал «Ко дну», Владимир Валдин, Сергей Кивенко.

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