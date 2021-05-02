Хранители трамвая

Говорят, что самаркандский трамвай иногда сходит с рельс, потому что «быстро-быстро линию строили». Инциденты случались и в столице, но скорее, по причине невнимательности водителя.
В 2006 году на остановке НИИ акушерства и гинекологии произошло
трагическое ДТП с участием трамвая. Водитель вагона №3007 не увидел переведённую стрелку и на большой скорости пролетел поворот. Погибло несколько человек.
В 1990-е годы Шатурсунову чудом удалось избежать ДТП. Новая «Татра», полученная им три месяца назад, ехала от училища имени Успенского к заводу «Ташсельмаш». Он высадил на остановке ТашМИ пассажиров и заметил, что со стороны завода по его колее летит трамвай без водителя. Шатурсунов попросил кондуктора смотреть в лобовое окно, а сам стал протискиваться через весь вагон к задней площадке, где на «Татрах» был установлен пульт управления вагоном всего с одной передачей. Водитель, стоя в конце салона, мог управлять трамваем и ехать назад.
«Трамвай со стороны Ташсельмаша меня догонял, но там подъём был, – рассказывает Абдимурат Шатурсунов. – Я доехал до “Успенки”. А тот вагон поехал вперёд, вниз по накатанной. Водитель этого трамвая уже прибежал к кольцу напротив ТашМИ и перевёл стрелку на кольцо, а я поехал прямо к “Ташсельмашу”».
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