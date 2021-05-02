2 мая в 00:23 на пересечении улиц Темура Малика и Мирзо-Улугбека в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.





По данным ведомства Шеррух У. (2000 г. р.), двигаясь с существенным превышением скорости в состоянии алкогольного опьянения на непринадлежащем ему автомобиле Captiva (водительское удостоверение и иные документы на месте не обнаружены), совершил столкновение с Nexia, который был под управлением Олеси З. (1992). Затем он въехал в припаркованный рядом с остановкой общественного транспорта автомобилем «Москвич-412», за рулём которого находился Шавкат М. (1962).





В результате ДТП водитель Nexia, водитель Captiva, а также его пассажиры Артур У. (2000, владелец данного транспортного средства) и Рустам Н. (2001) получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Водитель «Москвич-412» от полученных травм скончался на месте происшествия.





«Предварительная причина аварии: водитель «Nexia» при совершении манёвра проигнорировала приоритет движения водителя «Captiva», в результате столкновения последний потерял управление и совершил столкновение с припаркованным автомобилем «Москвич», — говорится в сообщении.

По данному факту следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведётся следствие.