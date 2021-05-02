Департамент государственного финансового контроля Министерства финансов Узбекистана в первом квартале 2021 года провёл 1905 контрольных проверок, что на 556 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Минфина.

В ходе проверок по целевому использованию бюджетных средств выявлены нарушения бюджетной дисциплины, недостачи денежных и товарно-материальных ценностей, а также необоснованные расходы на сумму 211,2 млрд сумов — в 5,7 раза больше аналогичного периода прошлого года (37,1 млрд сумов). Из них обеспечено возмещение в бюджет 192,3 млрд сумов.

По министерствам и ведомствам выявлены следующие нарушения и недостатки:

В 198 из 248 проверок в системе Министерства народного образования выявлены нарушения на сумму 43,3 млрд сумов, что в 4,6 раза больше по сравнению с I кварталом 2020 года (9,4 млрд сумов).

В 212 из 275 проверок в системе Министерства здравоохранения обнаружены нарушения на 23,3 млрд сумов, что в 2,9 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года (7,9 млрд сумов).

В 242 из 289 проверок в системе Министерства дошкольного образования выявлены нарушения на 41,2 млрд сумов, что в 7,6 раза больше, чем в I квартале 2020 года (5,4 млрд сумов).

В 111 из 116 контрольных мероприятий в системе Министерства жилищно-коммунального обслуживания обнаружены нарушения на 22,4 млрд сумов, что в 165,4 раза больше, чем в I квартале 2020 года (135,4 млн сумов).

В 36 из 42 проверок в системе Комитета автомобильных дорог при Министерстве транспорта выявлены нарушения на 16,1 млрд сумов — в 21 раза больше (767 млн сумов).

Кроме того, выявлены крупные финансовые нарушения в министерствах сельского хозяйства (3,3 млрд сумов), физической культуры и спорта (3 млрд сумов), занятости и трудовых отношений (2,7 млрд сумов), водного хозяйства (2,5 млрд сумов), высшего и среднего специального образования (2,2 млрд сумов), Государственном комитете лесного хозяйства (2,7 млрд сумов) и бюджетных организациях их системы.

Госфинконтроль также установил финансовые нарушения в ходе проверок, проведённых в хокимиятах (3,4 млрд сумов), управлениях благоустройства хокимиятов (2,9 млрд сумов), инжиниринговых компаниях «Служба единого заказчика» при хокимиятах (34,2 млрд сумов).

Динамика нарушений и других недочетов по министерствам и ведомствам за отчетный период:





Контрольные мероприятия по целевому расходованию средств местных бюджетов выявили нарушения и другие недостатки на общую сумму 189,1 млрд сумов, в том числе в Сырдарьинской (40,2 млрд, в I квартале прошлого года было 1,5 млрд), Джизакской (23 млрд, было 1,9 млрд), Андижанской (19,8 млрд), Ташкентской (12,1 млрд), Кашкадарьинской (11,4 млрд), Сурхандарьинской (8,9 млрд), Ферганской (8,1 млрд), Самаркандской (7,9 млрд), Хорезмской (6,4 млрд), Бухарской (6 млрд), Наманганской (5,2 млрд), Навоийской (1,4 млрд) областях, а также в Ташкенте (16,5 млрд) и Каракалпакстане (21,9 млрд).





Динамика выявленных нарушений и других ошибок в целевом расходовании средств местных бюджетов:





При этом департаменту удалось предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств на общую сумму 5,3 млрд сумов за счёт сокращения излишне запланированных средств в сметах расходов и штатных расписаниях бюджетных учреждений, исключения других незаконных расходов.

За нарушения законодательства на 9 руководителей и иных должностных лиц организаций-получателей бюджетных средств составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены для рассмотрения в административные суды.

Материалы по нарушениям на 210,1 млрд сумов, выявленным в ходе 1458 контрольных мероприятий, переданы в правоохранительные органы.