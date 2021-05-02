Alfraganus — это один из крупнейших в Средней Азии проект по возведению многопрофильного торгового квартала под открытым небом. На территории более 110 тысяч кв. м расположится 18 одно- и двухэтажных зданий, вмещающих 507 коммерческих помещений от 32 до 3244 кв. м. Здесь предприниматели смогут реализовать точки общепита, магазины одежды или обуви, салоны красоты, спортивные комплексы, аптеки, магазины техники, аксессуаров и многое другое.

Инвесторам, приобретающим помещения для арендного бизнеса, также предлагаются особые условия: помещения с готовыми арендаторами, среди которых уже есть Avtech, Tommy Jeans, Calvin Klein, Ramiz Kofte, Senor&Senorita, RedTag, Texnomart, Cacharel и многие другие.





Локация торгового квартала является неоспоримым преимуществом проекта. Комплекс расположен в Мирабадском районе, с правой стороны после съезда с моста УзБум на улице Кушкуприк. Расположение в густонаселенном районе обеспечит стабильный трафик посетителей, численность которых достигнет 210 тысяч человек в неделю.

Еще одним преимуществом для будущих владельцев помещений станет шестиметровая высота потолков торговых точек. Это поможет увеличить вдвое приобретенную площадь, реализовав двухуровневое помещение. Также на территории торгового квартала Alfraganus будет реализовано 14 типов фасадного оформления, предусматривающих различные отделочные материалы и размеры витрин.

Первая фаза продаж, включающая в себя 262 помещения, стартует в марте 2022 года. Это значит, что вложения первых инвесторов начнут окупаться уже через 10 месяцев.

До 15 мая компания предлагает скидки до 25%, а также комфортный вариант рассроченного платежа.

Подробности можно узнать в офисе продаж компании и по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. «УзБум», ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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