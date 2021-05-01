«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов вкусных и лёгких салатов.

Свежий салат с огурцами и брынзой





Лёгкий, простой и вкусный салат с брынзой и огурцами понравится тем, кто придерживается правильного питания и следит за своей фигурой.

Яркий овощной салат





Краснокочанная капуста хороша тем, что она способна добавить ярких красок практически в любой салат. Этот салат станет настоящим украшением стола.

Картофельный салат с маринованными огурцами





Картофельный салат — это очень вкусный и сытный салат. Можно есть как в теплом так и в холодном виде. Еще одна особенность этого салата — универсальность.

Свежий овощной салат





Сaлaт c кaпуcтoй и мoлoдыми oвoщaми — это богатый иcтoчник витaминoв. Пoвceднeвный oвoщнoй caлaт получается очень вкуcным и пoлeзным.

Салат с кукурузой и сыром





Если в рационе не хватает белка, то можно приготовить это сытное блюдо. У салата оригинальная сметано-горчичная заправка.

Овощной салат с кукурузой





Зарядиться бодростью и хорошим настроением поможет полезный салат из моркови с кукурузой и огурцами.

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