«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов вкусных и лёгких салатов.
Свежий салат с огурцами и брынзой
Лёгкий, простой и вкусный салат с брынзой и огурцами понравится тем, кто придерживается правильного питания и следит за своей фигурой.
Яркий овощной салат
Краснокочанная капуста хороша тем, что она способна добавить ярких красок практически в любой салат. Этот салат станет настоящим украшением стола.
Картофельный салат с маринованными огурцами
Картофельный салат — это очень вкусный и сытный салат. Можно есть как в теплом так и в холодном виде. Еще одна особенность этого салата — универсальность.
Свежий овощной салат
Сaлaт c кaпуcтoй и мoлoдыми oвoщaми — это богатый иcтoчник витaминoв. Пoвceднeвный oвoщнoй caлaт получается очень вкуcным и пoлeзным.
Салат с кукурузой и сыром
Если в рационе не хватает белка, то можно приготовить это сытное блюдо. У салата оригинальная сметано-горчичная заправка.
Овощной салат с кукурузой
Зарядиться бодростью и хорошим настроением поможет полезный салат из моркови с кукурузой и огурцами.
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