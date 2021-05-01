Авиакомпания Uzbekistan Airways отменяет ряд рейсов в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в этой стране, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.
С 29 апреля до 17 мая в Турции введён полный локдаун, в его рамках также будет действовать круглосуточный комендантский час.
В связи с этим Uzbekistan Airways отменяет следующие рейсы в Турцию:
- 14 мая. HY 273/274. Ташкент — Стамбул — Ташкент;
- 7, 10 и 14 мая. Самарканд — Стамбул — Самарканд;
- 1, 5, 8, 12, 15 мая. Фергана — Стамбул — Фергана;
- 2, 9, 16 мая. Ургенч — Стамбул — Ургенч.
При этом дневные рейсы Ташкент — Стамбул — Ташкент (HY 271/272) будут выполняться без изменений.