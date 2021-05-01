В автобусном парке №12 в Сергелийском районе Ташкента ждут отправки в Самарканд 14 трамваев «КТМ-19» и один музейный вагон рижского производства «РВЗ-6». Корреспондет «Газеты.uz» Евгений Сорочин подготовил фоторепортаж из автопарка.

Эта статья — часть серии материалов, подготовленной редакцией к годовщине ликвидации ташкентского трамвая. В первой части мы рассказали об истории упадка легкорельсового транспорта в столице и сравнили, как выглядел город до его ликвидации и после.

После закрытия трамвайной системы в столице в 2016 году вагоны находились в трамвайном депо №2 в Чиланзарском районе. По данным Телеграм-канала «Ко дну», в начале июня 2020 года трамваи перевезли в автобусный парк №12, так как территория депо была продана для строительства торгового центра.





Транспортировка вагона «КТМ-19» из трамвайного депо №2. Фото: Телеграм-канал «Ко дну».

По информации оператора пассажирских перевозок компании «Тошшахартрансхизмат», после закрытия ташкентской трамвайной системы оставшиеся чешские вагоны «Татра Т6», купленные с 1994 по 1998 год, были списаны в связи с истекшим сроком эксплуатации и распилены на металлолом.

В феврале 2017 года было принято постановление президента о запуске в Самарканде трамвайной системы. В решении говорится о важности совершенствования инфраструктуры и повышения качества транспортного обслуживания населения и гостей города. Кроме того, в постановлении признаётся экологичность трамвая.

Примечательно, что ликвидация ташкентского трамвая обосновывалась необходимостью расширения проезжей части из-за постоянного роста количества автотранспорта и неэффективной работой трамвайных маршрутов.

Для запуска трамвайной линии в Самарканд были отправлены 20 современных низкопольных вагонов чешского производства Vario LF, которые Ташкент приобрёл в 2011 году. 14 российских вагонов «КТМ-19», приобретённых в 2007 году, также должны отправиться в Самарканд. Кроме того, транспортировку ожидает музейный вагон «РВЗ-6», произведенный в Риге в 1960-е годы.

Все 15 вагонов ждут транспортировки под открытым небом в автобусном парке №12.

Отметим, что сейчас в Самарканде вагоны курсируют по одной единственной в городе линии протяженностью 6,4 км. В день запуска трамвая 15 апреля 2017 года по этому маршруту курсировало 8 вагонов.

В канун праздника Навруз в 2018 году в городе была сдана в эксплуатацию вторая линия протяженностью 5 км с аналогичным выпуском вагонов. Однако уже в следующем году дорогу, где была построена трамвайная линия, закрыли на капитальный ремонт. Трамвайное движение по второй линии было приостановлено.

Благодарим руководство компании «Тошшахартрансхизмат» за доступ в автобусный парк.

Фото

РВЗ-6





КТМ-19





















«Газета.uz» подробно документировала процесс закрытия трамвайного движения в Ташкенте. Вот некоторые из наших материалов на эту тему: