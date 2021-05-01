В автобусном парке №12 в Сергелийском районе Ташкента ждут отправки в Самарканд 14 трамваев «КТМ-19» и один музейный вагон рижского производства «РВЗ-6». Корреспондет «Газеты.uz» Евгений Сорочин подготовил фоторепортаж из автопарка.
Эта статья — часть серии материалов, подготовленной редакцией к годовщине ликвидации ташкентского трамвая. В первой части мы рассказали об истории упадка легкорельсового транспорта в столице и сравнили, как выглядел город до его ликвидации и после.
После закрытия трамвайной системы в столице в 2016 году вагоны находились в трамвайном депо №2 в Чиланзарском районе. По данным Телеграм-канала «Ко дну», в начале июня 2020 года трамваи перевезли в автобусный парк №12, так как территория депо была продана для строительства торгового центра.
Транспортировка вагона «КТМ-19» из трамвайного депо №2. Фото: Телеграм-канал «Ко дну».
По информации оператора пассажирских перевозок компании «Тошшахартрансхизмат», после закрытия ташкентской трамвайной системы оставшиеся чешские вагоны «Татра Т6», купленные с 1994 по 1998 год, были списаны в связи с истекшим сроком эксплуатации и распилены на металлолом.
В феврале 2017 года было принято постановление президента о запуске в Самарканде трамвайной системы. В решении говорится о важности совершенствования инфраструктуры и повышения качества транспортного обслуживания населения и гостей города. Кроме того, в постановлении признаётся экологичность трамвая.
Примечательно, что ликвидация ташкентского трамвая обосновывалась необходимостью расширения проезжей части из-за постоянного роста количества автотранспорта и неэффективной работой трамвайных маршрутов.
Для запуска трамвайной линии в Самарканд были отправлены 20 современных низкопольных вагонов чешского производства Vario LF, которые Ташкент приобрёл в 2011 году. 14 российских вагонов «КТМ-19», приобретённых в 2007 году, также должны отправиться в Самарканд. Кроме того, транспортировку ожидает музейный вагон «РВЗ-6», произведенный в Риге в 1960-е годы.
Все 15 вагонов ждут транспортировки под открытым небом в автобусном парке №12.
Отметим, что сейчас в Самарканде вагоны курсируют по одной единственной в городе линии протяженностью 6,4 км. В день запуска трамвая 15 апреля 2017 года по этому маршруту курсировало 8 вагонов.
В канун праздника Навруз в 2018 году в городе была сдана в эксплуатацию вторая линия протяженностью 5 км с аналогичным выпуском вагонов. Однако уже в следующем году дорогу, где была построена трамвайная линия, закрыли на капитальный ремонт. Трамвайное движение по второй линии было приостановлено.
Благодарим руководство компании «Тошшахартрансхизмат» за доступ в автобусный парк.
Фото
РВЗ-6
КТМ-19
«Газета.uz» подробно документировала процесс закрытия трамвайного движения в Ташкенте. Вот некоторые из наших материалов на эту тему:
- Наш счастливый 13-й, 31 июля 2015 года
- Старикам тут по-прежнему место, 31 марта 2016 года
- «Трамвай — не просто транспорт», 21 апреля 2016 года
alex kramer
И кому будут нужны в Самарканде эти “высохшие“ вагоны? Просто ждут, когда насквозь прогниют и в Чермет. Благо он рядом. Тошшахартрансхизмат это одна из самых ненавистных контор страны.
Timur Kim
Списать т6 на металл это конечно круто, мы же богатая страна, их можно откапиталить и еще гонять 50 лет.
Да и то состояние в котором стоят Ктм сейчас показывает всю нашу безхозность
Valentin Bogdanov
Т-6, увы, КВРМ не поддаются. Это не Т-3, где хребтовая балка. Не живучие вагоны. Кузов слабый. А вот КТМ-19 вообще свежие по сути.