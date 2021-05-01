Заместителем хокима Андижанской области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций — начальником Главного управления туризма и спорта назначен Азизхон Нодиржон угли Максумов, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Азизхон Максумов (1992 г. р.) — выпускник Азиатско-Тихоокеанского университета технологий и инноваций (2013) и Ташкентского государственного экономического университета (2017).

До нынешнего назначения занимал должность советника хокима Андижанской области по вопросам развития туризма и спорта.