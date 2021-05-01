28 апреля российский блогер и путешественник Костя Ткачёв опубликовал видеорассказ о том, что огромная территория под Карши уже много лет покрыта пластиковыми пакетами и другим бытовым мусором. Его приносит ветер с городской свалки, а также выбрасывают проезжающие на машинах люди.





Скришнот из: видеоролика Кости Ткачёва.

«Это зрелище больше напоминает какую-то жуткую инсталляцию современного художника», — сообщил блогер. «Этот пейзаж меня настолько шокировал, напугал, что больше ни дня я не мог не думать об этом месте», — говорит он в ролике.





Вид на городскую свалку.

«Уже с первой минуты нахождения там я понял, что не прощу себя, если позволю себе пройти мимо и не попытаюсь хоть что-нибудь сделать. У меня появилась навязчивая идея убрать все эти пакеты», — рассказал он.





Территория, которую Косте Ткачёвау, по его подсчётам, удалось очистить одному.

Собрав за день четыре больших пакета мусора, Костя Ткачёв подсчитал, что одному человеку для уборки всей территории понадобится 110 дней.

Блогер попытался привлечь знакомых к очистке местности, но безуспешно. Когда он вернулся в Ташкент, о его инициативе узнал Айбек, глава туркомпании, который вместе с преподавателем английского Шамилем согласился отправиться в Карши на уборку.





Очистка территории вместе с каршинцами.

В Карши им удалось найти ребят, которые согласились принять участие в очистке территории. В течение неполных двух дней в общей сложности 14 человек собрали мусор примерно с четверти всей загрязнённой территории. Отходы они отвезли на мусороперерабатывающий завод.





Территория, которая была очищена с привлечением молодых людей из Карши.

Костя Ткачёв назвал акцию самым важным событием в своей жизни. Он выразил надежду, что действия группы единомышленников «запустят правильную цепную реакцию».

1 мая Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды сообщил, что областные управления экологии и благоустройства, а также предприятие «Тоза худуд» и компания «Эко Транс» начали «хашар» по очистке местности от мусора. Экологическая партия Узбекистана также выразила озабоченность ситуацией.





Фото: Госкомэкологии.

По данным комитета, площадь загрязнённой территории, относящейся к Чиракчинскому району, составляет 17 га. К работе по очистке привлечено более 200 человек и 10 единиц специальной техники, в том числе бульдозер.





Фото: Госкомэкологии.

Сообщается. что за чистотой на территории должна следить компания «Эко Транс». Должностное лицо компании привлечено к административной ответственности.

Дополнительно отмечается, что в регионе усилен контроль за недопущением незаконного выброса мусора грузовыми автомобилями.

Видеоролик Кости Ткачёва