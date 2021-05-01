В Бостанлыкском районе Ташкентской области задержали группу лиц, которая пыталась незаконно продать 10 га земельного участка, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

По данным ведомства, 19 апреля в правоохранительные органы обратились граждане С. Х. и С. Х. и требовали принять законные меры в отношении мужчины по имени «Мухаммаджон». По их словам, он предлагал им приобрести за 1,9 млн долларов землю в махалле «Навобод» в Бостанлыкском районе с условием оформления необходимой документации через хокимият. «Ппродавец» требовал в качестве аванса 50 тысяч долларов.

Выяснилось, что данный земельный участок, принадлежащий ООО Al-Inobat, был выделен решением районного хокима от 25 октября 2017 года в рамках инвестиционного проекта для организации места отдыха и рыболовное озера.

23 апреля сотрудники областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре задержали в Чиланзарском районе граждан П. П., Н. М., С. В., Т. А., Ш. К. и Д. А. в момент получения от заявителей 50 тысяч долларов.

По данному факту Ташкентское областное управления департамента при Генпрокуратуре возбудило уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Ведётся предварительное следствие.