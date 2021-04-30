Число погибших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе на утро 30 апреля достигло 23 человека, пострадали минимум 224.

С таджикской стороны, по данным источников Asia-Plus, пострадали более 90 граждан, около 10 погибли. Официальных данных власти Таджикистана пока не опубликовали.

Кыргызская сторона потеряла в столкновениях 13 граждан, среди них ребёнок и трое военнослужащих. Ещё 134 человека, включая 20 военных, получили ранения, сообщило 24.kg со ссылкой на Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызстана.

Конфликт на границе начался 28 апреля на участке водораспределительного пункта «Головной» между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана. Страны возложили ответственность за него друг на друга. 29 апреля конфликт перерос в прямые вооружённые столкновения между военнослужащими обеих сторон. Позднее Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и подписали соответствующий протокол и заявление.