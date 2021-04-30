Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в пятницу, посвящённому развитию местной промышленности, остановился на вопросах коррупции в банковской сфере, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По словам главы государства, один из сотрудников «Узпромстройбанка» заключён под стражу по обвинению в хищении крупной суммы. Президент предложил руководителям каждого банка принять участие в судебном процессе, «чтобы они видели за что обвиняется, пусть представят своих детей перед глазами».

«Я доверяю [председателю Центрального банка] Мамаризо Нурмуратову, но не доверяю его системе», — отметил он.

Вице-премьер — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров сообщил, что вместе с главой ЦБ намерен за месяц превратить «Узпромстройбанк» и «Ипотекабанк» в «банки, свободные от коррупции». На основе их примера антикоррупционная политика будет внедрена во всех банках, сказал он.

Шавкат Мирзиёев предупредил, что первые руководители будут отвечать за коррупцию в своих сферах.

«Мы всё равно доберёмся до тех, кто занимается хищением. Назад пути нет. Кто расхищает бюджетные средства — предатель политики. Если мы не искореним коррупцию на корню, то не сможем достичь результатов», — подчеркнул глава государства.