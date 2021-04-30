В Ташкентском государственном транспортном университете совместно с Французской национальной школой гражданской авиации (ENAC) будет открыта Школа по подготовке пилотов гражданской авиации. Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 30 апреля «О мерах по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации».

Школе примет первых студентов с 2021/2022 учебного года. Первоначально на основании совместных образовательных программ (double degree) будет организована подготовка кадров по направлению образования бакалавриата «Летная эксплуатация воздушных судов».

Выпускники школы будут получать диплом установленного образца Французской национальной школы гражданской авиации, который будет признаваться в Узбекистане.

Сумма контракта за обучение будет определяться Ташкентским государственным транспортным университетом по согласованию с ENAC.