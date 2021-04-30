Сегодня, 30 апреля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры стран обсудили вопросы развития ситуации на таджикско-кыргызской границе.

Президент Узбекистана поддержал достигнутые таджикской и кыргызской сторонами договоренности, направленные на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации и недопущение ее эскалации.

«Подчеркнута важность решения всех имеющихся вопросов исключительно путем переговоров и консультаций в духе отношений дружбы, добрососедства и партнерства», — говорится в сообщении.

Был также рассмотрен ход подготовки к предстоящему визиту на высшем уровне в Таджикистан. С удовлетворением отмечены плодотворные результаты рабочей встречи премьер-министров наших стран, состоявшейся на прошлой неделе в городе Худжанде.

Особо отмечена важность совместного определения новых «точек роста» полномасштабного сотрудничества Узбекистана и Таджикистана на долгосрочную перспективу.