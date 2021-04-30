Первым заместителем хокима Навоийской области по вопросам экономики и предпринимательства назначен Тулкин Туймуродович Атамуродов, сообщила пресс-служба областной администрации.

Тулкин Атамуродов (1982 г. р.) — выпускник Ташкентского финансового института (2002), Банковско-финансовой академии (2005) и китайского университета Sun Yat-Sen (2015). Ранее работал первым заместителем председателя правления «Микрокредитбанка».

Заместителем хокима области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций — начальником Главного управления туризма и спорта стал Саъдулла Мирзаевич Мирзаев. До этого он возглавлял Навоийское управления статистики.

В начале апреля на совещании по развитию предпринимательства и исполнению программы по обеспечению занятости президент объявил выговор хокимам Кашкадарьинской и Навоийской областей. Тогда же от занимаемых должностей освободили первого замхокима Навои и других руководителей секторов.