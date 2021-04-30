На территорию Узбекистана 30 апреля начался заток прохладного и слабовлажного воздуха в Каспийского моря. В первой половине дня в отдельных районах Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской областей, а ближе к вечеру по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям местами возможны небольшие дожди, грозы, сообщил Узгидромет.

В субботу слабая неустойчивость сохранится лишь по крайним восточным районам республики. По областям Ферганской долины и в горных районах ночью и утром местами возможны небольшие дожди, грозы. По остальной территории республики ожидается погода без осадков. Температура останется в пределах +25…+28 градусов.

Сегодня и завтра местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

В воскресенье малооблачная и сухая погода ожидается по всей территории Узбекистана. Температура воздуха повысится до +29…+32 градусов, по югу до +34…+37 градусов.