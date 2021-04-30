По меньшей мере 44 человека погибли, более 100 пострадали в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на медиков.

Экстренная медицинская служба Magen David Adom отмечает, что 18 пострадавших находятся в критическом состоянии, двое получили травмы средней, а 80 — лёгкой степени тяжести.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «ужасной катастрофой». «Все молятся о выздоровлении пострадавших», — сказал он.

Празднование Лаг Ба-Омер стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. По оценкам организаторов, в мероприятии приняло участие до 100 тысяч человек.