За последние три года производство строительных материалов выросло в 1,5 раза, но это пока не позволяет полностью покрыть спрос на внутреннем рынке. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 30 апреля, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По словам президента, потребность в цементе покрывается на 86%, на строительное стекло — 69%, керамические изделия — 40%, обои — 30%, лакокрасочные материалы — 65%. В целом за прошлый год импортировано стройматериалов (за исключением металла и древесины) на 1 млрд долларов.

Глава государства отметил, что на сегодня ни один руководитель района, города или области тщательно и глубоко не изучил потенциал местной промышленности. «Хокимы каждый день должны задавать себе вопросы: что завозится из-за рубежа? Что можно производить у себя? Что нужно для этого сделать?», — сказал он.

Для развития местной промышленности в каждом регионе необходимо в 3−4 раза повысить производство, подчеркнул президент. В связи с этим внедряется новая «вертикальная» система. Хокимы областей будут нести персональную ответственность за это, предупредил глава страны. Они должны наладить работу по цепочке: «изучение внутреннего спроса — анализ импорта — формирование ресурсной базы — реализация новых проектов».

Председатель «Узпромстройбанка» Сахи Аннакличев будет ответственен за развитие отрасли строительных материалов, внедрение передовых технологий и финансирование проектов. До 1 июля «Узпромстройбанк» должен привлечь иностранных экспертов, создать инвестиционную компанию банка и открыть консалтинговые центры во всех филиалах.

Вице-премьер — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и его комплекс будет отвечать за развитие местной промышленности. Задачи и ответственность помощников хокимов по локализации будут пересмотрены, их объединят с новой системой. Сардору Умурзакову в течение двух месяцев поручено разработать программы по развитию промышленности в разрезе каждого района.

У каждой области должен быть конкретный план по задействованию имеющихся резервов, отметил президент. «Если применить опыт кластера по производству строительных материалов в Газгане во всех регионах, то это позволит кардинально развивать местную промышленность», — сказал он.