Пресс-служба ГУВД Ташкента сообщила, как идет следствие по делу о беспорядках на сквере Амира Темура в Ташкенте в конце марта.

Напомним, 28 марта в центра столицы прошла несанкционированная акция протеста против активистов ЛГБТ. Несколько десятков мужчин шли по проезжей части, выкрикивая «Аллаху акбар!»

Трое или четверо граждан заподозрили молодого человека и девушку в принадлежности к ЛГБТ-активистам и напали на них. К ним присоединились еще 20−25 человек, которые также совершили хулиганские действия, напоминает ГУВД.

Первоначально были задержаны 12 граждан, затеявшие скандал. По данному факту Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по статье 277, части 2, пункту «б» (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Узбекистана.

В ходе следствия было установлено количество лиц, принимавших непосредственное участие в инциденте — 31 человек, дана правовая оценка действиям каждого, говорится в сообщении.

Четверо привлечены к участию в уголовном деле в качестве обвиняемых, заявили в ГУВД. Это уроженцы Ташкентской области Фарходжон Курбонов (1989 г. р.), Музаффар Йулдошев (1991 г. р.), а также жители столицы Боходир Фазлитдинов (1993 г. р.) и Рихситилла Анваров (2002 г. р).

«Следствием установлено, что именно они причинили телесные повреждения легкой степени тяжести Саидбеку Ташбагамбетову (2004 г. р.) и Рухшоне Бухарбаевой (2005 г. р.). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По завершению предварительного следствия дело будет передано в суд для принятия законного решения», — говорится в сообщении ГУВД.

В действиях остальных 27 лиц, участвовавших в потасовке, усмотрены признаки правонарушений, предусмотренных статьями 183 (мелкое хулиганство), 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел), 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел) и 201 (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) Кодекса об административной ответственности.