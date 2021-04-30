В Бухаре начиная с 2022 года раз в два года будет проходить международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 29 апреля, сообщает Norma.uz.

В рамках фестиваля будут организованы смотр-конкурс, презентация и выставки, театрализованные концертно-зрелищные программы, культурно-просветительские и пропагандистско-разъяснительные мероприятия. Ожидается, что на следующий год фестиваль пройдёт 21−25 мая.

В созвучии фестивалю в Ташкенте состоится ежегодная международная выставка-продажа оборудования, технологий и изделий ювелирной промышленности Uzbek Jewellery Fair с представителями ювелирной отрасли зарубежных стран, иностранных инвесторов, экспертов и специалистов.

Задачи фестиваля — выявление талантливых ремесленников, ускоренное развитие золотошвейного и ювелирного дела, привлечение туристов, организация народных гуляний и представлений фольклорных ансамблей и коллективов канатоходцев, аскиячи и юмористов, уроков ремесленников, аллей художников и другие.