Жизнь в новостройке, построенной с учетом современных требований и стандартов, существенно отличается от жизни в старом фонде. Сегодня люди задумываются о том, где будут играть их дети. Они хотят, чтобы во дворе была просторная площадка с качелями, горками и турниками. Не меньше волнует вопрос, есть ли рядом парковка, на которой автомобиль будет защищен от непогоды. Реализована ли концепция «двор без машин», благодаря которой можно быть уверенным в безопасности ребенка и пожилых родителей. Эти и другие вопросы заставляют присмотреться к новостройкам.
Цены на квартиры ниже на этапе строительства
Покупка квартиры в строящемся доме признается выигрышным вариантом экспертами рынка недвижимости. Например, на первых этапах застройщики выставляют минимальную цену, которая растет с каждым возведенным этажом.
Перед покупкой убедитесь в надежности девелопера. Чем дольше он существует и чем больше проектов реализует, тем лучше. FDG работает в Узбекистане четыре года и реализует пять проектов жилой и бизнес-недвижимости. В ЖК Parkent Plaza въехали уже 178 семей. В ближайший месяц ключи получат жильцы первого блока ЖК Riverside.
Сложность заключается в том, что банки не выдают ипотеку до сдачи дома, ведь по факту квартира, которая будет залогом по кредиту, еще не построена. В этом случае на помощь приходит рассрочка.
Гибкая рассрочка от FDG
Чем отличается рассрочка от ипотеки:
- ипотека — это кредит, который банк выдает под залог квартиры;
- рассрочка — способ оплаты, при котором сумма делится на несколько платежей, банк в процессе не участвует.
На всех проектах FDG действует удобная рассрочка. Преимущества заключаются в следующем:
- Для улучшения жилищных условий не нужно иметь полную сумму. Достаточно первоначального взноса.
- Комфортный ежемесячный платеж, размер которого подбирается индивидуально.
- После получения кадастра можно взять ипотеку на остаток суммы. Так как сумма кредита меньше, то и сумма выплаченных банку процентов будет меньше.
- Для оформления не нужно собирать много документов и предоставлять справку о доходах. Достаточно паспорта и ИНН.
- Клиент не несет дополнительных затрат на страхование и услуги нотариуса.
Чем раньше клиент оформит рассрочку, тем больше выгоды получит. Цена недвижимости на раннем этапе строительства минимальна, а выплачивать сумму небольшими долями можно дольше — до сдачи дома в эксплуатацию.
Для выгодной покупки можно пользоваться акциями
Праздничные акции — это реальная возможность купить квартиру в новостройке со скидкой. До 22 мая FDG дарит квадратные метры в своих жилых комплексах. Акция организована в честь дня рождения компании. Так покупка жилья становится еще выгоднее.
Любой посетитель офиса продаж может вытянуть конверт и гарантированно получить сертификат номиналом от 1 до 10 кв. м. Именно на этот номинал застройщик уменьшит стоимость квартиры. Также подарочный сертификат можно передарить.
Жилые комплексы от FDG: комфорт и качество
- ЖК Parkent Plaza на Паркентской — квартиры уже с ремонтом;
- ЖК Fayzli на Карасу — камерный и уютный комплекс;
- ЖК Riverside на Ахмад Югнакий — дом у набережной;
- МЖК Manhattan на Дархане — премиальный ЖК в сердце столицы.
В офисах FDG можно подобрать комфортный график гибкой рассрочки и получить квадратные метры в подарок. Стоит успеть воспользоваться выгодными условиями.
Сроки и количество предложений ограничены.
Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.
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