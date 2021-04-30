Жизнь в новостройке, построенной с учетом современных требований и стандартов, существенно отличается от жизни в старом фонде. Сегодня люди задумываются о том, где будут играть их дети. Они хотят, чтобы во дворе была просторная площадка с качелями, горками и турниками. Не меньше волнует вопрос, есть ли рядом парковка, на которой автомобиль будет защищен от непогоды. Реализована ли концепция «двор без машин», благодаря которой можно быть уверенным в безопасности ребенка и пожилых родителей. Эти и другие вопросы заставляют присмотреться к новостройкам.

Цены на квартиры ниже на этапе строительства

Покупка квартиры в строящемся доме признается выигрышным вариантом экспертами рынка недвижимости. Например, на первых этапах застройщики выставляют минимальную цену, которая растет с каждым возведенным этажом.

Перед покупкой убедитесь в надежности девелопера. Чем дольше он существует и чем больше проектов реализует, тем лучше. FDG работает в Узбекистане четыре года и реализует пять проектов жилой и бизнес-недвижимости. В ЖК Parkent Plaza въехали уже 178 семей. В ближайший месяц ключи получат жильцы первого блока ЖК Riverside.

Сложность заключается в том, что банки не выдают ипотеку до сдачи дома, ведь по факту квартира, которая будет залогом по кредиту, еще не построена. В этом случае на помощь приходит рассрочка.





Гибкая рассрочка от FDG

Чем отличается рассрочка от ипотеки:

ипотека — это кредит, который банк выдает под залог квартиры;

рассрочка — способ оплаты, при котором сумма делится на несколько платежей, банк в процессе не участвует.

На всех проектах FDG действует удобная рассрочка. Преимущества заключаются в следующем:

Для улучшения жилищных условий не нужно иметь полную сумму. Достаточно первоначального взноса. Комфортный ежемесячный платеж, размер которого подбирается индивидуально. После получения кадастра можно взять ипотеку на остаток суммы. Так как сумма кредита меньше, то и сумма выплаченных банку процентов будет меньше. Для оформления не нужно собирать много документов и предоставлять справку о доходах. Достаточно паспорта и ИНН. Клиент не несет дополнительных затрат на страхование и услуги нотариуса.

Чем раньше клиент оформит рассрочку, тем больше выгоды получит. Цена недвижимости на раннем этапе строительства минимальна, а выплачивать сумму небольшими долями можно дольше — до сдачи дома в эксплуатацию.





Для выгодной покупки можно пользоваться акциями

Праздничные акции — это реальная возможность купить квартиру в новостройке со скидкой. До 22 мая FDG дарит квадратные метры в своих жилых комплексах. Акция организована в честь дня рождения компании. Так покупка жилья становится еще выгоднее.

Любой посетитель офиса продаж может вытянуть конверт и гарантированно получить сертификат номиналом от 1 до 10 кв. м. Именно на этот номинал застройщик уменьшит стоимость квартиры. Также подарочный сертификат можно передарить.

Жилые комплексы от FDG: комфорт и качество

ЖК Parkent Plaza на Паркентской — квартиры уже с ремонтом;

ЖК Fayzli на Карасу — камерный и уютный комплекс;

ЖК Riverside на Ахмад Югнакий — дом у набережной;

МЖК Manhattan на Дархане — премиальный ЖК в сердце столицы.

В офисах FDG можно подобрать комфортный график гибкой рассрочки и получить квадратные метры в подарок. Стоит успеть воспользоваться выгодными условиями.

Сроки и количество предложений ограничены.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.

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