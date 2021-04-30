29 апреля в Узбекистане было выявлено 402 новых случая коронавируса — это наивысший показатель с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Наибольшее количество случаев выявлено в Ташкенте — 209, Самаркандской области — 69 и Ташкентской области — 64.
Всего с марта прошлого года в стране официально зарегистрировано 90808 случаев коронавируса.
За день было зарегистрировано 2 случая смерти от последствий этой инфекции. Общее число умерших, по данным Минздрава, достигло 649.
Число пациентов с диагнозом COVID-19, получающим лечение в медучреждениях, составляет 3092 (Днём ранее — 2985).
29 апреля по стране было вакцинировано от коронавируса 71775 человек, что является самым высоким показателем с начала процесса (1 апреля). Всего вакцину от COVID-19 получило свыше 718,4 тысячи человек.
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В школах коронавирус тоже распространяется. Закройте уже все школы и детсады. Этот двухнедельный карантин ничего не даёт. В прошлом месяце было тоже самое. Карантин, потом опять в школу отправили всех, и опять карантин. Закройте школы и детсады до конца учёбы. И экзамены отмените.