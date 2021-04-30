29 апреля в Узбекистане было выявлено 402 новых случая коронавируса — это наивысший показатель с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество случаев выявлено в Ташкенте — 209, Самаркандской области — 69 и Ташкентской области — 64.

Всего с марта прошлого года в стране официально зарегистрировано 90808 случаев коронавируса.

За день было зарегистрировано 2 случая смерти от последствий этой инфекции. Общее число умерших, по данным Минздрава, достигло 649.

Число пациентов с диагнозом COVID-19, получающим лечение в медучреждениях, составляет 3092 (Днём ранее — 2985).

29 апреля по стране было вакцинировано от коронавируса 71775 человек, что является самым высоким показателем с начала процесса (1 апреля). Всего вакцину от COVID-19 получило свыше 718,4 тысячи человек.