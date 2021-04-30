Региональное управление Антимонопольного комитета Узбекистана возбудило дело и внесло предписание Бухарскому государственному медицинскому институту по факту нарушений требований законодательства, сообщила пресс-служба АМК. Месяц назад видео об этих нарушениях опубликовал автор блога Troll.uz Умид Гафуров.

Нарушения при госзакупках также проверили в Агентстве по противодействию коррупции. Там заявили, что вуз действительно приобрёл книги «Анатомия человека. Атлас», где авторами указаны ректор и сотрудница вуза, у компании, получившей лицензию на издательскую деятельность после заключения договоров.

Так, в ходе изучения АМК выявило признаки нарушения требований законов «О государственных закупках» и «О конкуренции». Установлено, что 3 августа 2020 года институт разместил объявление о покупке книг со стартовой стоимостью 391 млн 860 тысяч сумов. Аукцион должен был завершиться 10 августа. Позже из-за отсутствия победителя торги перенесли два раза — до 17 и 20 августа соответственно.

В документах по аукциону обнаружены нарушения законодательства, в частности, выявлено наличие трёхстороннего соглашения, говорится в заявлении комитета.

К примеру, на специальном информационном портале было опубликовано два предложения о продаже 933 книг «Анатомия человека. Атлас». Первое от ООО Bitubi Grupp стоимостью 382 млн 530 тысяч сумов, второе — ООО «Бухоро Шарк» на 373 млн 666 тысяч 500 сумов. В итоге соглашение подписано с компанией Bitubi Grupp на приобретение 933 книг на 373,6 млн сумов.

В ходе изучения стало известно, что после завершения торгов цены, предложенные обоими заявителями, поменяли местами, указали в комитете.

Кроме того, выяснилось, что на других торгах на поставку книг победили компании «Курилиш Таъмир Савдо» и «Глобал Баходир Траст». Но из-за отсутствия возможности поставки соглашения с ними были расторгнуты. В результате эти книги издала компания Bitubi Grupp.

Антимонопольный комитет внёс представление вузу (как заказчику), чтобы он устранил нарушение законодательства путём признания торгов несостоявшимися.