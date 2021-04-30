Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 апреля подписал постановление по развитию бокса, сообщило УзА.

Документом предусмотрено создание государственных школ высшего спортивного мастерства по боксу при Министерстве туризма и спорта в Андижанской (для Андижанской, Наманганской и Ферганской областей), Бухарской (для Каракалпакстана, Бухарской, Навоийской и Хорезмской областей), Кашкадарьинской (для Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей) и Ташкентской областях (для Сырдарьинской, Ташкентской областей и Ташкента).

Детей в этих учреждениях будут отбирать и готовить для национальных сборных команд. Учащихся будут принимать с седьмого класса, а обучаться они будут в течение пяти лет. Учеба, питание, а также проживание в этих школах будет бесплатным.

Талантливую молодёжь будут выявлять с помощью районных и городских, региональных и республиканских соревнований. При этом укомплектованием школ по итогам соревнований будут заниматься Министерство туризма и спорта, Национальный олимпийский комитет и Федерация бокса.

С предстоящего учебного года планируется повысить в два раза параметры госзаказа на учёбу по направлению «бокс» в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, специализированные школы-интернаты олимпийского резерва, специализированные детско-юношеские спортивные школы и детско-юношеские спортивные школы.

Тренеров и других специалистов детско-юношеских спортивных школ и школ бокса, расположенных в отдалённой местности, поручено обеспечить жильём до 2025 года.

В школах бокса будут организованы компьютеризированные классы, предоставляющих возможность ведения боя с виртуальным противником.

До 2025 года предусматривается доведение числа постоянно занимающихся боксом учащихся спортивных образовательных учреждений до 27 тысяч, а также обеспечение участие сборных команд по боксу в около 46 международных спортивных соревнованиях.