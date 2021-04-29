Депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев в интервью проекту Alter Ego высказался об итогах противостояния компании UzAuto Motors и Антимонопольного комитета, который дважды проиграл в суде автопроизводителю.

«Если смотреть со стороны потребителей, то [битва] будет продолжаться. Если посмотреть в общем плане, то проиграна со стороны UzAuto, а не Антимонопольного комитета. Это (победа UzAuto Motors — ред.) на бумаге так. Но сам UzAuto много чего потерял. Потерял доверие людей. Потерял имидж. И я думаю, что главное в этом вопросе — доверие», — заявил он.

По его словам, в будущем, когда поднимется вопрос о поддержке местного автопроизводителя, большинство потребителей не захотят его поддерживать.

Парламентарий также отметил, этот судебный процесс позволил «увидеть искреннее лицо многих».

«Это тоже какой-нибудь результат. Например, я ещё раз убедился, как работают наши суды. Ещё раз смог увидеть, как наша система работает насчёт борьбы с монополиями, как ведётся поддержка отдельных групп», — перечислил он.

На вопрос, почему парламент, имея полномочия и рычаги воздействия, не может прекратить монополию UzAuto Motors, Расул Кушербаев заявил:

«Всё, что связано с привилегиями, льготами, даны правительственными решениями, а не законами. Это уже в рамках полномочий самого правительства и других органов. Сам парламент никогда не давал отдельные льготы UzAuto и другим. Но у парламента есть возможность принять новый закон об отмене каких-то решений правительства», — сказал он.

Депутат заявил, что хотел бы решить этот вопрос, но для этого ему необходимы полномочия спикера, так как от отдельного депутата «нет никакого толка» и это повлечёт для него «много новых проблем». Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса с 2015 года является Нурдинжон Исмаилов.

Расул Кушербаев напомнил, что вместе с другими депутатами направил запрос в Государственный таможенный комитет и Министерство финансов для получения подробной информации о льготах UzAuto Motors и Джизакского автомобильного завода при импорте автомобилей и утилизационном сборе. Предоставленные ГТК данные оказались конфиденциальными, то есть только для ознакомления и без возможности раскрыть ее для общественности.

«Мы смогли получить ответ, но в закрытом виде. И мы отказались читать его. Оказалось, что это секретный документ. Мы удивились, что такие вопросы, связанные с госпошлинами, могут быть секретными. Для нас это была новая информация и новые знания», — отметил он.

На примере итогового судебного решения в пользу UzAuto Motors член фракции УзЛиДеП заявил, что суды в Узбекистане «не независимы». По его словам, суд «закрыл глаза на неопровержимые факты», которые предоставил Антимонопольный комитет.

«Я просто не могу это принять. Как можно просто не смотреть на это? Много чего было, и они (Антимонопольный комитет — ред.) много чего обнаружили. Мы хотели всё опубликовать, но думали, что суд на это будет смотреть. Но они просто закрыли на это глаза. И, естественно, у меня появилось такое [впечатление о судах]. Здесь они могли бы показать свою волю, независимость, но не смогли», — заявил депутат.

Напомним, 30 октября 2020 года суд удовлетворил жалобу компании UzAuto Motors о признании недействительным решения специальной комиссии Антимонопольного комитета Узбекистана от 19 августа. Часть судебного процесса проходила в закрытом режиме.

Решение спецкомиссии АМК предписывало автопроизводителю снизить цены на машины и сделать перерасчет клиентам. UzAuto Motors заявляла, что в нынешнем положении снижение цен на авто «не представляется возможным».

В декабре прошлого года судебная коллегия не удовлетворила апелляционную жалобу Антимонопольного комитета на октябрьское решение Ташкентского городского административного суда по делу UzAuto Motors.

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