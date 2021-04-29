Британская Избирательная комиссия, которая следит в том числе следит за партийными финансами, начала расследование дела о ремонте квартиры в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона, передаёт Русская служба BBC.

Бориса Джонсона обвиняют в том, что он оплатил часть дорогостоящего ремонта в правительственной резиденции на Даунинг-стрит за счёт частного пожертвования размером в 58 тысяч фунтов от донора Консервативной партии — и не задекларировал это пожертвование.

Сам премьер, как уточняет телеканала Euronews, утверждает, что всё расходы по ремонту оплатил сам при ежегодной зарплате в 42 тысячи фунтов.

По оценке британских СМИ, обустройство апартаментов обошлось политику в 200 тысяч фунтов. Официально на ремонт квартиры, в которой живёт глава правительства, выделяется 30 тысяч фунтов. В перерасходе с оплатой из других средств нет ничего незаконного, как и в пожертвовании, но предполагаемое намерение не декларировать крупное пожертвование может быть серьёзным политическим обвинением, отмечает BBC Русская служба.