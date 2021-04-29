Пропускная способность центра международной пакетной коммутации компании «Узбектелеком» будет расширена, скорость интернета достигнет 1800 Гбит/с. Техническо-экономические параметры этого проекта утвердил постановлением от 17 апреля Кабинет министров Узбекистана. Срок реализации проекта в документе не указан.

В документе указано, что проект будет реализован компанией Winncom Technologies (США), которая выиграла конкурс, сообщила Norma.uz.

Общая стоимость проекта по технико-экономическому обоснованию составляет 25,9 млн долларов, в том числе для:

расширения пропускной способности устройств BNG и DPI компании «Узбектелеком» — 4,97 млн долларов;

расширения пропускной способности сети передачи данных «Узбектелекома» — 4,99 млн долларов,

расширения пропускной способности центра международной пакетной коммутации «Узбектелекома» — 4,98 млн долларов;

закупки машин и оборудования для расширения пропускной способности оказания услуг в ядровой сети передачи данных «Узбектелекома» — 4,99 млн долларов.

Источниками финансирования проекта определены кредит «Алокабанка» общей стоимостью 19,9 млн долларов и собственные средства «Узбектелекома» — 5,9 млн долларов.

Напомним, в последний раз существенное расширение интернет-канала производилось в Узбекистане в 2018 году — со 110 до 1200 Гбит/с.

В том же году мобильный оператор UMS (сейчас — Mobiuz) получил право прямого выхода на международные сети телекоммуникаций для собственных коммерческих нужд, без права оказания соответствующих услуг другим операторам и провайдерам. Либерализовать доступ к внешнему интернет-каналу, открыв его для всех участников рынка, планировалось Стратегией инновационного развития Узбекистана на 2019−2021 годы.