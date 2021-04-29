Теперь клиенты Humans могут оплачивать любые услуги мобильной связи накопленным кешбэком. Его можно использовать для полной или частичной оплаты услуг.

Кроме того, компания расширила программу по начислению кешбэка:

клиенты, подключившиеся до 15 мая, получат кешбэк 15 тысяч бонусных сумов;

кешбэк за оплату пакета услуг составит 10% от его стоимости;

кешбэк за выбор красивого номера составит 5% от его оплаченной стоимости;

за использование услуг мобильной связи Humans клиентам будет начисляться кешбэк 100 бонусных сумов за каждый день;

кешбек за приглашение друга составит до 5 тысяч бонусных сумов;

при оплате товаров и услуг через приложение HUMANS.uz пользователь получит до 15% от стоимости платежа.

При покупке товара или услуги клиент получает кешбэк моментально. В остальных случаях — на следующий день.

Объем кешбэка для накопления не ограничен.

«Зарабатывать кешбэк, пользуясь Humans, стало проще. И поскольку услуги связи теперь можно оплачивать заработанным кешбэком, получается, связь становится бесплатной. Вот так просто клиенты могут экономить на мобильной связи», — прокомментировал новость основатель Humans Владимир Добрынин.

Подробности можно узнать на сайте компании.

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