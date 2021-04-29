Единый интегратор UZINFOCOM, являющийся администратором домена UZ, сообщил о внедрении технологии защищенных доменных имен DNSSEC. Перевод веб-сервисов на использование этой технологии качественно повысит безопасность транзакций в сети, отметили в администрации домена.

«Технология обмена доменными именами в зашифрованном виде значительно уменьшает использование мошеннических схем, фишинга и фрода… Все семь корневых серверов — по сути узел связи страны с глобальной сетью — одновременно перешли на использование DNSSEC. Работы длились несколько месяцев и включали в себя написание программного обеспечения, замену оборудования, его настройку и согласование протоколов», — сказал генеральный директор UZINFOCOM Эмиль Гимранов.

Дальнейшее внедрение DNSSEC зависит от компаний, которые обслуживают авторитарные DNS-серверы в своих зонах, — хостеров и регистраторов.

В период пандемии коронавируса количество онлайн-сервисов возросло кратно. Регистраторы доменных имён — а их сегодня 25 в Узбекистане — стали чаще регистрировать домены без требования физического присутствия регистранта. Нагрузки на корневые сервера возросли в несколько раз, поэтому пришлось их заменить на более производительные, сообщили в администрации домена.

UZINFOCOM является Администратором домена UZ с марта 2003 года. 29 апреля доменной зоне UZ исполнилось 26 лет. Общее количество зарегистрированных доменов UZ превышает 92 тысячи, при этом их пятая часть, или 14 тысяч доменов, появились за последний год.