В результате переговоров министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана достигли договоренности о полном прекращении огня с 20:00 и отводе военных сил на места прежней дислокации, сообщила пресс-службы кыргызстанского МИД.

В связи с произошедшим 28−29 апреля пограничным инцидентом на кыргызско-таджикской границе глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудили дальнейшие совместные действия, направленные на урегулирование ситуации в приграничье двух стран.

Стороны подчеркнули «крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, приведшей к жертвам и раненым как с кыргызской, так и с таджикской стороны, мирным путём посредством политико-дипломатических переговоров».

Министр Руслан Казакбаев отметил, что «кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена». В данном контексте, особо акцентировал, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы, говорится в сообщении.

Стороны также договорились в течение самых ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

Главы МИД согласились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением на уровне местных самоуправлений (областной, районный и сельский уровень) двух стран.

Напомним, приграничный конфликт начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной». Кыргызская сторона попросила убрать камеру со столба, но таджикистанцы отказались выполнять просьбу, мотивируя тем, что кыргызстанцы тоже установили камеры и не допускают специалистов водного хозяйства к замеру уровня воды. После словесной перепалки стороны стали закидывать друг друга камнями, а затем началась стрельба.

Kloop со ссылкой на Минздрав Кыргызстана сообщает об 1 погибшем и 30 пострадавших (по состоянию на 20:00 29 апреля), обратившихся за медицинской помощью. Число пострадавших с таджикской стороны в результате инцидента выросло до 31, сообщил «Азия-Плюс» источник в администрации мэра города Исфары. По его данным, трое погибли.