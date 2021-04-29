Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам науки, образования и здравоохранения предлагает применять дифференцированные ставки по налогу на добавленную стоимость для предприятий книжной торговли Узбекистана, а также поддержать отрасль путём предоставления адресных субсидий.

Как сообщил председатель комитета Одилжон Иминов, соответствующий запрос направлен в Министерство финансов и Государственный налоговый комитет.

Комитет напоминает, что четвёртая из пяти важных инициатив, выдвинутых президентом, — это организация системной работы по широкой пропаганде чтения.

«Однако отмена налоговых льгот для издательств и типографий, применение к ним налога на добавленную стоимость заставляют большинство производителей обойти законную деятельность и заняться производством контрафактной продукции. В результате усиливается теневая экономика, снижается количество легально действующих производителей, то есть в отрасли возникает экономически нездоровая среда», — говорится в сообщении.

В этой связи представители сферы предлагают применять дифференцированную ставку НДС в сфере производства книг. Например, отмечалось, что в книжной индустрии России применяется 50-процентная ставка НДС, в Германии — 36%, Франции — 28%, а Великобритании — «нулевая», то есть в этих государствах ставка налога на добавленную стоимость для издания книг снижена как минимум вдвое, отметили в комитете.

В начале апреля заместитель министра финансов Дильшод Султанов отмечал, что использование дифференцированных ставок НДС для поддержки потребителей неэффективно.

В декабре 2020 года председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов заявил, что Узбекистан «всё равно придёт к дифференцированным ставкам НДС» по категориям и отраслям. Он отметил, что без сильного среднего бизнеса, у которого будут льготы и преференции, Узбекистан «никогда не сможет достойно конкурировать с другими странами».

Напомним, в Узбекистане ранее действовали дифференцированные ставки НДС, в 2018 году ввели упрощенный порядок уплаты налога на добавленную стоимость.