28 апреля в отеле Hyatt Regency Tashkent прошла презентация сборника «100 книг», изданному по инициативе «Агробанка». В мероприятии приняли участие руководство АКБ «Агробанк», авторы проекта, представители редкой информационной деятельности ученых.

Проект представляет собой внедрение современных знаний в области сельского хозяйства по подготовке простых и понятных методических пособий для фермеров, предпринимателей, дехканских хозяйств и населения в целом.

В начале этого проекта особое внимание было уделено изучению зарубежного опыта в сельском хозяйстве. В частности, опыта Турции, которая за последние годы достигла высоких темпов роста в этой сфере.





Раньше такие пособия в Узбекистане не готовились в виде отдельного сборника. Книги, подготовленные местными учеными, были изданы ограниченным тиражом, в основном изучались академиками и студентами, но не распространялись в широком кругу пользователей.

«Агробанк» выступил с инициативой по созданию сборника учебных пособий по ведению сельского хозяйства, адаптированных к климату Узбекистана и основанных на опыте Турции. Банк взял на себя инициативу по широкому внедрению знаний, передовых технологий, научных достижений для значительного повышения производительности и эффективности в сельском хозяйстве.

Для систематической организации проекта в «Агробанке» была создана научная группа, в которой было задействовано более 120 специалистов, ученых и преподавателей. Были привлечены 41 профессоров, преподавателей, исследователей из семи научных учреждений. Были задействованы научные сотрудники Ташкентского государственного аграрного университета, научно-технических институтов овощеводства, садоводства, животноводства, ирригационных и водных проблем.





Подготовленные учебные пособия были рецензированы 52 специалистами в данной области и 4 группами редакторов на основе методических правил узбекского языка. На заключительном этапе дизайнеры превратили их в окончательную версию для печати для пользователей.

Все расходы, связанные с подготовкой и изданием этих книг, профинансировал Агробанк.

Эти наборы постепенно поставляются фермерам, предпринимателям и дехканским хозяйствам во всех регионах страны. В частности, на первом этапе издается комплект из 5000 сборников.

Также для охвата широкого круга пользователей электронные копии книг доступны на сайте банка и в Telegram-боте.

Также на мероприятии сообщили об еще одном крупном проекте, который реализует «Агробанк». Банк работает с Ташкентским государственным аграрным университетом и его филиалами в Нукусе, Самарканде, Термезе, а также с Андижанским институтом сельского хозяйства и агротехнологии по созданию школы для фермеров.

Эта школа фермеров планирует привлечение ежегодно 1000 руководителей фермерских и дехканских хозяйств, землевладельцев и предпринимателей, учителей сельскохозяйственных школ, специалистов и предпринимателей в качестве лекторов и практических учителей. Все расходы, связанные с обучением, берет на себя «Агробанк».

АКБ «Агробанк» становится постоянным помощником населения и клиентов, фермеров и предпринимателей через постоянную реализацию подобных проектов, внедряя современные знания в аграрной сфере.

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