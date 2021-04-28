Президент США Джо Байден во вторник объявил, что полностью вакцинированные от COVID-19 американцы могут выходить на улицу без маски, передаёт The Guardian.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также обновили рекомендации, где указали, что полностью вакцинированные могут гулять, ездить на велосипеде, общаться или обедать на открытом воздухе небольшими группами без маски. Однако при посещении массовых концертов, спортивных соревнований, а также парикмахерских, кинотеатров, музеев, торговых центров им всё же необходимо быть в масках.

По словам Джо Байдена, в США сделано уже 215 миллионов прививок и количество случаев заболевания COVID-19 и смертей «резко снизилось». Две трети пожилых людей в стране полностью вакцинированы, смертность в этой группе снизилась на 80%, госпитализация — на 70%. Глава Белого дома подчеркнул, что это ещё одна веская причина для вакцинации и попросил граждан скорее вакцинироваться.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 32,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 573 тысячи человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.