Рамадан — благословенный месяц, когда принято совершать благочестивые дела, делать милостыню и помогать ближним. Компания Samsung поздравляет всех жителей Узбекистана с этим светлым праздником. В честь Рамадана компания решила порадовать своих клиентов приятными подарками.

За покупку флагманов Galaxy S21 серии Samsung дарит планшет и разыгрывает 80 ценных призов среди покупателей. При покупке смартфонов Galaxy A серии можно получить в подарок Power Bank.

С 28 апреля по 24 мая Samsung Electronics дарит гарантированный подарок — планшет Galaxy Tab A8 при покупке смартфонов Galaxy S21, S21+, а при покупке Galaxy S21 Ultra можно получить планшет Galaxy Tab A10.1.

Помимо планшета каждый покупатель флагманов становится участником еженедельного розыгрыша смарт-часов и беспроводных наушников. Каждую неделю в период акции на официальной странице компании в Instargam будут разыгрываться по 10 Galaxy Watch Active 2 и 10 Galaxy buds Live. Подробности акции можно узнать на сайте.

Не стоит упускать возможность выгодно приобрести флагманы и получить к ним подарки.





На этом подарки от Samsung в Рамадан не заканчиваются. С 23 апреля по 23 мая включительно при покупке Samsung Galaxy A31, A32, A41, A51, A52, A71, A72 можно зарегистрировать покупку на месте у промоутеров и получить Samsung Power Bank в подарок.

Со всеми подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.

Стоит успеть выгодно приобрести полезные гаджеты.

Количество подарков ограничено.

Обо всех акциях компании можно узнать на официальном сайте в разделе «Акции».

Телефон для справок: 7799.

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